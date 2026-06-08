Алматы за заборами: что происходит с огороженными многоэтажками

В городе Алматы продолжается обновлению фасадов жилых домов. 8 июня 2026 года в акимате рассказали, как это проходит в Медеуском районе, сообщает Zakon.kz.

В районе в текущем году планируется привести в порядок 50 многоквартирных зданий. В настоящее время работы идут в домах, расположенных вдоль проспекта Назарбаева и улицы Кажымукана.

Фото: акимат Алматы

Представитель акимата Медеуского района Дамир Данияров рассказал, что в программу вошли дома, расположенные на магистральных улицах и формирующие архитектурный облик центральной части Алматы.

"Основная цель программы заключается в создании единого архитектурного образа города. Наряду с ремонтом фасадов проводится благоустройство прилегающих территорий, что позволяет комплексно улучшать внешний вид городской среды. Часть объектов уже завершена, остальные находятся на финальной стадии работ", – сообщил Дамир Данияров.

Фото: акимат Алматы

Руководитель отдела социального проектирования Q-Lab ТОО "Научно-исследовательский институт "Алматыгенплан" Тимур Акатжанов отметил, что для каждого объекта подбираются индивидуальные решения с учетом его архитектурных особенностей и состояния.

Фото: акимат Алматы

"Если здание представляет историческую или культурную ценность, основное внимание уделяется сохранению его первоначального облика. В таких случаях проводятся ремонтно-реставрационные работы с восстановлением декоративных элементов. Для домов современной застройки применяются долговечные материалы, включая натуральный камень и гранит, которые позволяют обновить внешний вид фасадов и повысить их эстетическую привлекательность", – сказал он.

Фото: акимат Алматы

В акимате в качестве примера остановились на Доме железнодорожников 1953 года постройки. Работы там направлены на сохранение исторических архитектурных элементов. Здесь предусмотрены ремонтно-реставрационные мероприятия, позволяющие сохранить уникальный облик здания и продлить срок его эксплуатации.

Фото: акимат Алматы

Отмечается, что во время работ по обновлению фасадов домов устраняют дефекты наружных стен, восстанавливают поврежденные элементы отделки и приводят в порядок входные группы.

Фото: акимат Алматы

Подробнее о программе реновации фасадов в Алматы в акимате рассказывали здесь.