Пожар из-за вспыхнувшего внедорожника вблизи гостиницы: в Таразе вынесен приговор

Полыхающий автомобиль стал причиной пожара на парковке гостиницы и части ее здания. Стало известно, кто установлен виновником, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 10 июля в пресс-службе Жамбылского районного суда, взыскана сумма ущерба согласно делу о пожаре на парковке гостиницы.

"Рассмотрено гражданское дело по иску ИП "Б." к ответчику Ю. о взыскании материального ущерба. В мае 2024 года в результате возгорания автомобиля марки Land Rover Range Rover произошел пожар на стоянке гостиничного комплекса "Ж." в городе Таразе. Транспортное средство было зарегистрировано на супруга ответчика, который умер в ноябре 2023 года, а с июля 2024 года внедорожник был снят с учета. Выяснилось, что супруга умершего Ю. (ответчик) и его сын Р. (третье лицо) имеют право по ½ доли на сгоревший автомобиль", – говорится в материалах дела.

В тот день автомобилем управлял сын женщины. Он находился в одном из номеров гостиницы.

После оценки ущерба после пожара стоимость ремонтно-восстановительных работ вследствие возгорания гостиницы и навеса составила 4,9 млн тенге.

"В феврале 2025 года истец обратился в Таразский городской суд с этими же требованиями к гражданину Р. Иск был удовлетворен частично, с Р. в пользу истца было взыскано 356 тыс. тенге", – отметили на заседании суда.

Отмечается, что истец просил суд взыскать с ответчика Ю. оставшуюся сумму материального ущерба в размере 4,6 млн тенге, ссылаясь на то, что причиной пожара является транспортное средство ответчика.

"Ответчик не признала иск, объяснив тем, что в день пожара автомашиной управляла не она, а третье лицо Р. Согласно акту о пожаре и заключению специалиста, очаг пожара возник в районе двигателя внедорожника. Причина возгорания – короткое замыкание, которое могло привести к возгоранию контактной группы электрических проводов". Пресс-служба Жамбылского районного суда

Но так как ответчик Ю. приняла долю наследства от отца в виде авто, суд пришел к выводу, что она также является надлежащим ответчиком и с нее подлежит взысканию сумма материального ущерба исходя из принятой ей доли в размере 2,1 млн тенге.

В результате иск удовлетворен частично. С ответчика Ю. в пользу истца взыскан материальный ущерб в размере 2,1 млн тенге и государственная пошлина.

Решение суда не вступило в законную силу.

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