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Происшествия

Два автомобиля сгорели в Алматы

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 00:33 Фото: pixabay
Вечером 5 июня в Алмалинском районе города Алматы загорелся моторный отсек и панель приборов автомобиля марки Nissan Almera. После огонь перешел на рядом припаркованный Land Rover, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС города, общая площадь возгорания составила 3 кв. м.

"Пожар был полностью ликвидирован в 22:21. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Помните: соблюдение правил пожарной безопасности – это обязанность каждого. Огонь не прощает ошибок", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на трассе Астана – Алматы загорелся пассажирский автобус.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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