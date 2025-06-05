Два автомобиля сгорели в Алматы
Фото: pixabay
Вечером 5 июня в Алмалинском районе города Алматы загорелся моторный отсек и панель приборов автомобиля марки Nissan Almera. После огонь перешел на рядом припаркованный Land Rover, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС города, общая площадь возгорания составила 3 кв. м.
"Пожар был полностью ликвидирован в 22:21. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Помните: соблюдение правил пожарной безопасности – это обязанность каждого. Огонь не прощает ошибок", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на трассе Астана – Алматы загорелся пассажирский автобус.
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