Два автомобиля сгорели в Алматы

Фото: pixabay

Вечером 5 июня в Алмалинском районе города Алматы загорелся моторный отсек и панель приборов автомобиля марки Nissan Almera. После огонь перешел на рядом припаркованный Land Rover, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС города, общая площадь возгорания составила 3 кв. м. "Пожар был полностью ликвидирован в 22:21. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Помните: соблюдение правил пожарной безопасности – это обязанность каждого. Огонь не прощает ошибок", – говорится в сообщении. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Департамент по ЧС г.Алматы (@112almaty_tjd) Ранее сообщалось, что на трассе Астана – Алматы загорелся пассажирский автобус.

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