В Караганде произошел пожар в гостинице
Фото: МЧС РК
14 июня 2024 года в Караганде случился пожар в гостинице, сообщает Zakon.kz
Пожар разгорелся в районе Казыбек би – горела обшивка стены и кондиционера.
По данным МЧС, 13 человек успели заблаговременно эвакуироваться.
По сообщению пресс-службы ведомства, пожар потушили за 23 минуты с момента вызова. Пострадавших нет.
Фото: МЧС РК
Во сколько и из-за чего начался пожар, какая у огня была площадь, в МЧС не поделились.
Утром 12 июня в городах Семей и Алматы также горели гостиницы.
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