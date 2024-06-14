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В Караганде произошел пожар в гостинице

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 08:20 Фото: МЧС РК
14 июня 2024 года в Караганде случился пожар в гостинице, сообщает Zakon.kz

Пожар разгорелся в районе Казыбек би – горела обшивка стены и кондиционера.

По данным МЧС, 13 человек успели заблаговременно эвакуироваться.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар потушили за 23 минуты с момента вызова. Пострадавших нет.

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 08:20

Фото: МЧС РК

Во сколько и из-за чего начался пожар, какая у огня была площадь, в МЧС не поделились.

Утром 12 июня в городах Семей и Алматы также горели гостиницы.

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