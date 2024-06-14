В Караганде произошел пожар в гостинице

14 июня 2024 года в Караганде случился пожар в гостинице, сообщает Zakon.kz

Пожар разгорелся в районе Казыбек би – горела обшивка стены и кондиционера.

По данным МЧС, 13 человек успели заблаговременно эвакуироваться.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар потушили за 23 минуты с момента вызова. Пострадавших нет.

Фото: МЧС РК

Во сколько и из-за чего начался пожар, какая у огня была площадь, в МЧС не поделились.

Утром 12 июня в городах Семей и Алматы также горели гостиницы.

