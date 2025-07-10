Подросток на мопеде сбил женщину в Астане: суд наказал мать

Ювенальным судом Астаны рассмотрено административное дело в отношении 17-летнего парня, который налетел на мопеде на женщину, кроме того, вел аморальный образ жизни, сообщает Zakon.kz.

В ювенальном суде Астаны рассмотрено административное дело по ст. 127 ч. 3 "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего" КоАП в отношении жительницы столицы.

"Гражданка Н., являясь законным представителем несовершеннолетнего М. (17 лет), не исполняла обязанности по его воспитанию. 4 октября 2024 года несовершеннолетний М. на проезжей части улицы на мопеде сбил женщину. Это деяние повлекло факт совершения ребенком уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 345 ч. 2 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" УК РК. Виновность подтверждена протоколом об административном правонарушении", – говорится в материалах специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Астаны.

В суде женщина факт правонарушения не признала и заявила, что воспитанием ребенка занималась. Все произошло из-за того, что потерпевшая переходила дорогу в неположенном месте.

"Ст. 127 ч. 3 КоАП предусматривает ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения в виде штрафа в размере 20 МРП либо административный арест на срок до 10 суток", – пояснили в суде.

В этой связи приговором суда по делам несовершеннолетних М. признан виновным по ст. 345 ч. 2 УК, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права управлять транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев.

Но судом были учтены смягчающие ответственность родителя обстоятельства – наличие двух детей в возрасте до 14 лет, а также отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств. Поэтому на женщину наложен административный штраф в размере 14 МРП (55 048 тенге).

Постановление вступило в законную силу.

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