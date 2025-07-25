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Общество

Более 870 млн тенге задолжали работодатели своим сотрудникам в Казахстане

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 13:37 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя Комитета госинспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Ерболат Абулхатин на брифинге в СЦК 25 июля 2025 года рассказал, работодатели каких регионов не выплачивают вовремя работникам заработную плату, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерболат Абулхатин сообщил, что в Казахстане действует карта трудовых рисков. И один из рисков – это задолженность по заработной плате и пенсионным отчислениям.

"На сегодняшний день задолженность по республике составляет 873 млн тенге. Наибольший рост задолженности наблюдается в Алматинской, Атырауской и Жамбылской областях", – отметил он. 

Такая ситуация, по его словам, иногда складывается по объективным причинам. К примеру, если поставщики продукции, работающие на субподрядах, невовремя перечисляют зарплату непосредственно работникам.

"Имеются возможности взыскания – это обращения в суды. Если предприятия имеют задолженность более трех месяцев, государственные инспектора труда передают дело о принудительном взыскании через частных судебных исполнителей", – отметил спикер. 

11 июля 2025 года сообщалось, что руководителям предприятий, на которых выявлены задолженность по зарплате и нарушения трудовых прав, выдано 1951 предписание, обязательное для исполнения. Также наложены штрафы на сумму более 233 млн тенге.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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