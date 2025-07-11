В Жетысуском районе построят Центр инновационного творчества для молодежи
Фото: акимат города Алматы
Аким Жетысуского района Ляззат Жылкыбаева представила ключевой проект, направленный на развитие молодежи, – строительство первого в районе Центра инновационного творчества. Об этом она сообщила в ходе брифинга.
По словам акима, новый центр появится в микрорайоне Айнабулак-2 и станет современной площадкой для развития креативных и технологических навыков у подростков и молодежи. Завершение планируется на конец 2026 года.
"Центр будет ориентирован на развитие творческого потенциала детей и подростков, а также предоставление молодежи пространства для реализации своих идей в разных сферах – от искусства до технологий. Мы уверены, что это будет не только образовательное, но и культурное пространство", – подчеркнула Ляззат Жылкыбаева.
Центр разместится на земельном участке площадью 2 га, который находится на балансе Госфонда. Участок был определен по многочисленным обращениям жителей. После прохождения государственной экспертизы старт строительства намечен на IV квартал 2025 года.
В Центре инновационного творчества предусмотрены:
- студии для занятий искусством;
- лаборатории для работы с новыми технологиями;
- выставочные и творческие пространства;
- мастер-классы, лекции и культурные мероприятия.
Ляззат Жылкыбаева подчеркнула, что реализация проекта – важный вклад в развитие креативных индустрий и молодежной среды района.
"Это значимый шаг, который повысит качество образования и создаст реальные возможности для личностного и профессионального роста наших молодых жителей", – отметила она.
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