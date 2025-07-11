В Жетысуском районе построят Центр инновационного творчества для молодежи

Аким Жетысуского района Ляззат Жылкыбаева представила ключевой проект, направленный на развитие молодежи, – строительство первого в районе Центра инновационного творчества. Об этом она сообщила в ходе брифинга.

По словам акима, новый центр появится в микрорайоне Айнабулак-2 и станет современной площадкой для развития креативных и технологических навыков у подростков и молодежи. Завершение планируется на конец 2026 года.

"Центр будет ориентирован на развитие творческого потенциала детей и подростков, а также предоставление молодежи пространства для реализации своих идей в разных сферах – от искусства до технологий. Мы уверены, что это будет не только образовательное, но и культурное пространство", – подчеркнула Ляззат Жылкыбаева.

Центр разместится на земельном участке площадью 2 га, который находится на балансе Госфонда. Участок был определен по многочисленным обращениям жителей. После прохождения государственной экспертизы старт строительства намечен на IV квартал 2025 года.

В Центре инновационного творчества предусмотрены:

студии для занятий искусством;

лаборатории для работы с новыми технологиями;

выставочные и творческие пространства;

мастер-классы, лекции и культурные мероприятия.

Ляззат Жылкыбаева подчеркнула, что реализация проекта – важный вклад в развитие креативных индустрий и молодежной среды района.

"Это значимый шаг, который повысит качество образования и создаст реальные возможности для личностного и профессионального роста наших молодых жителей", – отметила она.