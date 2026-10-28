#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
455.63
507.89
5.65
Общество

Иностранец устроил переполох в аэропорту Астаны: что произошло

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 06:13 Фото: Zakon.kz
Иностранца сняли с рейса в аэропорту Астаны после того, как он в шутливой форме заявил о наличии бомбы, сообщает Zakon.kz.

Во время предполетных процедур иностранный пассажир пошутил о наличии у него взрывного устройства. Сотрудники аэропорта отреагировали на заявление в соответствии с установленными требованиями безопасности.

После сообщения была организована проверка с участием служб авиационной безопасности и транспортной полиции. Пассажира сняли с рейса, а обстоятельства произошедшего передали на рассмотрение компетентных органов.

"Подобные заявления в аэропортах рассматриваются как потенциальная угроза независимо от того, утверждает ли человек, что пошутил. Такие ситуации требуют обязательного реагирования и могут повлечь дополнительные проверки и правовые последствия", – сообщили 27 октября 2026 года в столичном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

В штабе отметили, что в авиационной сфере безопасность пассажиров и экипажа является приоритетом, поэтому любые высказывания о наличии взрывных устройств не могут оставаться без внимания.

Из Астаны запустили прямой авиарейс на "арабские Мальдивы". 24 октября 2026 года состоялся первый международный рейс по маршруту Астана – Салала.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, таможня, таможенный контроль, зона таможенного контроля
17:59, 04 сентября 2025
18-летний иностранец устроил переполох в аэропорту Алматы
Алматинец устроил дебош в аэропорту Астаны
17:25, 23 апреля 2024
Нетрезвый алматинец устроил дебош в аэропорту Астаны
Пьяная дебоширка задержана в аэропорту Астаны
05:30, 22 июля 2026
Пьяную дебоширку сняли с рейса в аэропорту Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стэн Вавринка благодарит местную публику после поражения в Базеле
05:51, Сегодня
Трёхкратный чемпион "Большого шлема" Вавринка завершил карьеру после поражения в Базеле
Конор Макгрегор на мероприятии
05:21, Сегодня
"Он говорит, что вернётся": Джон Кавана оценил шансы Конора Макгрегора на камбэк
Никита Михайлис стал героем встречи с Нефтехимиком
04:47, 28 октября 2026
Шайба Никиты Михайлиса в овертайме принесла "Металлургу" победу над "Нефтехимиком"
Елена Рыбакина на турнире WTA в Нинбо
04:19, 28 октября 2026
"Она уже всего достигла": Сафина назвала главную мотивацию Рыбакиной на финише сезона
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: