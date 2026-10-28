Иностранец устроил переполох в аэропорту Астаны: что произошло

Иностранца сняли с рейса в аэропорту Астаны после того, как он в шутливой форме заявил о наличии бомбы, сообщает Zakon.kz.

Во время предполетных процедур иностранный пассажир пошутил о наличии у него взрывного устройства. Сотрудники аэропорта отреагировали на заявление в соответствии с установленными требованиями безопасности.

После сообщения была организована проверка с участием служб авиационной безопасности и транспортной полиции. Пассажира сняли с рейса, а обстоятельства произошедшего передали на рассмотрение компетентных органов.

"Подобные заявления в аэропортах рассматриваются как потенциальная угроза независимо от того, утверждает ли человек, что пошутил. Такие ситуации требуют обязательного реагирования и могут повлечь дополнительные проверки и правовые последствия", – сообщили 27 октября 2026 года в столичном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

В штабе отметили, что в авиационной сфере безопасность пассажиров и экипажа является приоритетом, поэтому любые высказывания о наличии взрывных устройств не могут оставаться без внимания.

Из Астаны запустили прямой авиарейс на "арабские Мальдивы". 24 октября 2026 года состоялся первый международный рейс по маршруту Астана – Салала.

