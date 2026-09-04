При каких условиях цифровой тенге выйдет в розницу, рассказал Сулейменов

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 4 сентября 2026 года рассказал, могут ли в будущем распространить прослеживаемость и программируемость цифрового тенге на обычные деньги граждан, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что в мире цифровые валюты используются по-разному. Некоторые центральные банки используют их в розницу, то есть как электронные деньги. Другие страны, как и Казахстан, используют их в большей степени для отслеживания денег налогоплательщиков.

"У нас безналичные платежи и так хорошо развиты без участия государства, поэтому мы в розницу не пошли. Зачем нам составлять конкуренцию? Мы решили сконцентрироваться на эффективности использования бюджетных средств", – добавил он.

Вместе с тем, по его словам, законодательные поправки были приняты в законах "О платежах" и "О Национальном банке", цифровой тенге при желании можно использовать и в розницу.

"Для этого должны появиться рыночные продукты, например, какой-то банк должен сказать: "Мы хотим цифровой тенге. Проведите для нас эмиссию цифрового тенге, а дальше мы будем его использовать". То есть у нас нет необходимости, извиняюсь, "впихивать" цифровой тенге, если его не хотят, и в рознице на него нет особого спроса. Если кто-то придет с таким запросом, конечно же, мы эмитируем цифровой тенге. Дальше это уже будет вопрос спроса", – пояснил глава Нацбанка.

Ранее Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о том, почему снижение базовой ставки пока не привело к заметному удешевлению кредитов и ипотеки.