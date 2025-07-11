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Общество

О мошенничестве в сфере образования предупредили казахстанцев

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 15:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Управление образования Астаны 11 июля 2025 года обратилось к ученикам и их родителям с предупреждением о мошенничестве, сообщает Zakon.kz.
"В последнее время некоторые частные образовательные учреждения (центры, школы, колледжи) с помощью упрощенной рекламы прибегают к незаконным действиям", – говорится в распространенной информации.

В связи с этим ведомство просит обратить внимание на ряд предупреждений.

При выборе образовательной организации:

  • проверьте официальную регистрацию учреждения и наличие лицензии;
  • обращайте внимание на отзывы родителей и репутацию организации;
  • перед подписанием договора внимательно ознакомьтесь с документами. При возникновении сомнений откажитесь от сделки.

Основные признаки мошенничества:

  • отсутствие точной информации и официальных документов по услугам;
  • требование незаконной предоплаты, отсутствие чеков;
  • отсутствие лицензии или разрешений от уполномоченных органов, отсутствие регистрации в Национальной образовательной базе данных (НОБД);
  • отсутствие договора или его непонятное содержание.

В случае подобных ситуаций обращайтесь в:

  • органы прокуратуры;
  • полицию;
  • Агентство по регулированию и развитию финансового рынка;
  • Министерство просвещения или местное управление образования.

9 июля 2025 года казахстанцев предупредили о новом виде обмана – вторичное мошенничество.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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