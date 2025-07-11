О мошенничестве в сфере образования предупредили казахстанцев

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Управление образования Астаны 11 июля 2025 года обратилось к ученикам и их родителям с предупреждением о мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

"В последнее время некоторые частные образовательные учреждения (центры, школы, колледжи) с помощью упрощенной рекламы прибегают к незаконным действиям", – говорится в распространенной информации. В связи с этим ведомство просит обратить внимание на ряд предупреждений. При выборе образовательной организации: проверьте официальную регистрацию учреждения и наличие лицензии;

обращайте внимание на отзывы родителей и репутацию организации;

перед подписанием договора внимательно ознакомьтесь с документами. При возникновении сомнений откажитесь от сделки. Основные признаки мошенничества: отсутствие точной информации и официальных документов по услугам;

требование незаконной предоплаты, отсутствие чеков;

отсутствие лицензии или разрешений от уполномоченных органов, отсутствие регистрации в Национальной образовательной базе данных (НОБД);

отсутствие договора или его непонятное содержание. В случае подобных ситуаций обращайтесь в: органы прокуратуры;

полицию;

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка;

Министерство просвещения или местное управление образования. 9 июля 2025 года казахстанцев предупредили о новом виде обмана – вторичное мошенничество.

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