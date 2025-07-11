О мошенничестве в сфере образования предупредили казахстанцев
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Управление образования Астаны 11 июля 2025 года обратилось к ученикам и их родителям с предупреждением о мошенничестве, сообщает Zakon.kz.
"В последнее время некоторые частные образовательные учреждения (центры, школы, колледжи) с помощью упрощенной рекламы прибегают к незаконным действиям", – говорится в распространенной информации.
В связи с этим ведомство просит обратить внимание на ряд предупреждений.
При выборе образовательной организации:
- проверьте официальную регистрацию учреждения и наличие лицензии;
- обращайте внимание на отзывы родителей и репутацию организации;
- перед подписанием договора внимательно ознакомьтесь с документами. При возникновении сомнений откажитесь от сделки.
Основные признаки мошенничества:
- отсутствие точной информации и официальных документов по услугам;
- требование незаконной предоплаты, отсутствие чеков;
- отсутствие лицензии или разрешений от уполномоченных органов, отсутствие регистрации в Национальной образовательной базе данных (НОБД);
- отсутствие договора или его непонятное содержание.
В случае подобных ситуаций обращайтесь в:
- органы прокуратуры;
- полицию;
- Агентство по регулированию и развитию финансового рынка;
- Министерство просвещения или местное управление образования.
9 июля 2025 года казахстанцев предупредили о новом виде обмана – вторичное мошенничество.
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