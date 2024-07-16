Сколько казахстанских абитуриентов подали документы на конкурс грантов
Напомним, 12 июля 2024 года в Казахстане завершилось единое национальное тестирование (ЕНТ), а 13 июля стартовала кампания по приему заявлений для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов, которая продлится до 24 июля. По предварительной информации, 139 тыс. абитуриентов набрали пороговый балл на ЕНТ и могут участвовать в конкурсе на присуждение гранта.
"На данный момент (09:00) более 40 тыс. абитуриентов изъявили желание участвовать в конкурсе грантов и сдали свои документы. Прием документов осуществляется в онлайн-формате посредством еGov, так и офлайн – через приемные комиссии вузов. Подача документов возможна в любом вузе (по месту нахождения)", – рассказали в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК сегодня, 16 июля.
Кроме того, как отметили в ведомстве, работают виртуальные приемные комиссии.
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В Миннауки также обратили внимание абитуриентов на то, что в стране реализуются образовательные программы в партнерстве с 19 зарубежными вузами:
- В филиале Университета Хериот Уатт в Актобе сегодня учатся молодые ребята из девяти регионов страны и уже приходят обучаться иностранные студенты.
- В филиале Университета Аризоны в Петропавловске обучаются молодые люди из 18 регионов страны.
- Успешно работают филиалы университета им. Губкина в Атырауской области и университета МИФИ в Алматы. Эти филиалы осуществляют прием уже третий год.
- На базе Университета Есенова – филиал Технического университета Берлина (Германия).
- На базе университета Шакарима – филиал Университета экономики города Быдгощ (Польша).
- В Кызылорде совместно с университетом Сеултех открыта Высшая школа искусственного интелллекта.
- Satbayev University начал сотрудничество по программе двойного диплома с Гонконгским университетом СіtyU.
- Недавно начал свою деятельность Пекинский университет языка и культуры, открытый президентами Китая и Казахстана.
- На базе Университета Абая открыт филиал Университета Лотарингии Universite De Lorraine (Франция), на базе Университета Дулати – филиал Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РФ), на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета – филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (Узбекистан).
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В Казахстане список образовательных грантов на 2024-2025 учебный год по всем уровням высшего образования был опубликован в середине мая. По данным Министерства науки и высшего образования РК, в 2024 году для обучения в вузах выделено 112 тыс. грантов.