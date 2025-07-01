К абитуриентам с важной информацией по поводу грантов обратилось Миннауки

В Министерстве науки и высшего образования Казахстана сегодня, 1 июля 2025 года, проинформировали о начале приема документов для поступления в высшие учебные заведения страны на 2025-2026 учебный год, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая важная для абитуриентов информация опубликована на сайте МНВО РК.

"С 13 по 20 июля 2025 года осуществляется прием заявлений от абитуриентов на конкурс образовательных грантов, а также на платной основе. Подать документы можно как онлайн через портал egov.kz, так и через центры приема при университетах", – говорится в сообщении.

Пороговые требования ЕНТ

Для участия в конкурсе грантов и зачисление на платное обучение установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:

для направлений "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов,

для "Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)" – не менее 70 баллов;

для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов;

для Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации – не менее 50 баллов.

В Миннауки отметили, что вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе.

Особенности приема 2025 года:

В 2025 году продолжается реализация принципа "Цифрового университета": большинство процессов автоматизированы, что повышает прозрачность конкурсного отбора.

Введены дополнительные гранты по востребованным техническим и IT-направлениям, в том числе в рамках подготовки кадров для цифровой экономики.

Для выпускников сельских школ предусмотрены квоты.

Поддержка абитуриентов из социально уязвимых слоев населения осуществляется за счет государственных и целевых грантов в рамках установленных квот.

"Министерство призывает выпускников активно пользоваться электронными сервисами, а также внимательно ознакомиться с правилами приема, перечнем необходимых документов и сроками подачи", – следует из обращения, адресованного абитуриентам.

Уточняется, что более подробная информация доступна на официальных сайтах МНВО РК и Национального центра тестирования.

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