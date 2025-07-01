#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
519.64
609.23
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
519.64
609.23
6.62
Общество

К абитуриентам с важной информацией по поводу грантов обратилось Миннауки

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 18:02 Фото: Zakon.kz
В Министерстве науки и высшего образования Казахстана сегодня, 1 июля 2025 года, проинформировали о начале приема документов для поступления в высшие учебные заведения страны на 2025-2026 учебный год, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая важная для абитуриентов информация опубликована на сайте МНВО РК.

"С 13 по 20 июля 2025 года осуществляется прием заявлений от абитуриентов на конкурс образовательных грантов, а также на платной основе. Подать документы можно как онлайн через портал egov.kz, так и через центры приема при университетах", – говорится в сообщении.

Пороговые требования ЕНТ

Для участия в конкурсе грантов и зачисление на платное обучение установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:

  • для направлений "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов,
  • для "Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)" – не менее 70 баллов;
  • для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов;
  • для Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации – не менее 50 баллов.

В Миннауки отметили, что вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе.

Особенности приема 2025 года:

  • В 2025 году продолжается реализация принципа "Цифрового университета": большинство процессов автоматизированы, что повышает прозрачность конкурсного отбора.
  • Введены дополнительные гранты по востребованным техническим и IT-направлениям, в том числе в рамках подготовки кадров для цифровой экономики.
  • Для выпускников сельских школ предусмотрены квоты.
  • Поддержка абитуриентов из социально уязвимых слоев населения осуществляется за счет государственных и целевых грантов в рамках установленных квот.
"Министерство призывает выпускников активно пользоваться электронными сервисами, а также внимательно ознакомиться с правилами приема, перечнем необходимых документов и сроками подачи", – следует из обращения, адресованного абитуриентам.

Уточняется, что более подробная информация доступна на официальных сайтах МНВО РК и Национального центра тестирования.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 18:02
Абитуриентам Казахстана предоставили календарь с важными датами

Ранее в Национальном центре тестирования предоставили промежуточные итоги по основному ЕНТ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Дожди обрушатся на Казахстан
Общество
17:48, Сегодня
Дожди обрушатся на Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: