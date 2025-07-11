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Общество

Ермек Кошербаев оценил состояние побережья Капшагайского водохранилища

заместитель премьер-министра, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 19:34 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев начал рабочие выезды в регионы для оценки состояния приоритетных туристических направлений. Первым объектом стало побережье Капшагайского водохранилища в Конаеве, сообщает Zakon.kz.

В ходе поездки Ермек Кошербаев ознакомился с состоянием объектов размещения, пляжной и дорожной инфраструктуры, санитарным содержанием территории, обеспечением общественного порядка и готовностью экстренных служб. Вице-премьер поручил акимату региона завершить дорожные работы к северному пляжу до осени текущего года.

Представители бизнеса и местные жители озвучили проблемные вопросы туристических зон. Особое внимание уделили инфраструктурным ограничениям. Предприниматели указали на нехватку электроподстанций, отсутствие централизованной канализации и перегрузку действующих инженерных сетей. На пляжах насчитывается 280 туалетов, санитарное обслуживание которых требует постоянного контроля и четкой координации.

Вместе с тем заместитель премьер-министра поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям привести в соответствие все спасательные будки на пляжах и усилить профилактическую работу. Также в рамках рабочей поездки были обсуждены вопросы готовности инженерных систем и санитарно-эпидемиологических служб к массовому притоку отдыхающих, особенно при проведении мероприятий с участием до 15 тыс. человек.

Представлен пилотный проект по зонированию туристических территорий. По информации представителей Министерства сельского хозяйства, такая система предполагает деление побережья на функциональные зоны – рекреационные, природоохранные, инфраструктурные и иные участки.

Среди прочего была поднята тема ценообразования. Несмотря на развитие условий, стоимость услуг в ряде объектов остается высокой. Дано поручение провести анализ причин завышения цен, особенно на коммунальных пляжах, где услуги должны быть максимально доступными для населения.

"Коммунальные пляжи должны задавать стандарт – как по чистоте, так и по качеству сервиса. Стихийной торговле, работе "в тени" здесь не место. Должны быть чеки, терминалы, налоговая регистрация. Людей нужно приучать к порядку и закону с детства. Со стороны власти важно не просто устранить текущие проблемы, а системно навести порядок и создать условия, соответствующие ожиданиям граждан. Туризм – это лицо страны. При строительстве в таких природных зонах, как Алаколь, Капшагай, Балхаш необходимо учитывать подвижность береговой линии, закладывать охранные зоны, вести разъяснительную работу с населением. За все это несут ответственность местные исполнительные органы", – отметил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что на Капшагайском водохранилище усиливают безопасность. Подробнее о принятых мерах – здесь.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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