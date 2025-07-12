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Общество

В воскресенье жителей двух регионов Казахстана ожидает жара до +43°

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 16:18 Фото: freepik
Неустойчивая погода с грозами, градом и жарой ожидается 13 июля 2025 года на территории Казахстана. Об этом рассказали Zakon.kz в РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптической ситуации и опасных явлений, на севере, востоке, западе, в центре и в горных районах юго-востока республики сохранится неустойчивый характер погоды.

"В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются дожди с грозами. На севере, востоке страны – град, на западе, востоке – шквал. На востоке также ожидается сильный дождь", – рассказали в РГП "Казгидромет".

На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра.

Сильную жару от +35° до +39° прогнозируют днем в Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях, а также в области Жетысу и на юге области Улытау.

В Туркестанской и Кызылординской областях в воскресенье ожидается сильная жара до +40°. Аналогичные пиковые значения покажут термометры днем 13 июля и в Мангистауском регионе.

Очень сильную жару стоит ждать жителям запада и юга Западно-Казахстанской, а также юга Мангистауской области, где воздух раскалится до +43°.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней. По данным РГП "Казгидромет", после довольно комфортной температуры в мегаполисе ожидается жара преимущественно без осадков.

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Андрей Дюсупов
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