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Общество

Названы регионы Казахстана, в которых ожидается 43-градусная жара

Названы регионы Казахстана, в которых ожидается 43-градусная жара, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 17:49 Фото: unsplash
Погода без осадков в предстоящую среду, 14 мая 2025 года, ожидается лишь в центре и на юге Казахстана. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

Согласно предоставленному прогнозу, сильная жара +35+43°С ожидается в шести регионах страны:

  • в Алматинской области,
  • в Кызылординской области,
  • в области Жетысу,
  • в области Улытау,
  • на юге Актюбинской области,
  • на западе и юге Карагандинской области.
"Под влиянием южного циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, градом и усилением ветра, на западе – сильные дожди. На юго-западе, юго-востоке страны ожидается пыльная буря... Ночью и утром на севере, северо-западе страны ожидается туман".РГП "Казгидромет"

По данным гидрометцентра, ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Мангистауской, Карагандинской областях, в области Улытау, на севере, западе, юге, в центре области Жетысу, на западе, севере, юге области Абай, на севере, юго-востоке Жамбылской, в горных районах Туркестанской, на севере, западе Алматинской, на юге, западе Атырауской, на юге, западе Актюбинской, на западе, севере, востоке Павлодарской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на северо-востоке Мангистауской областей, в центре области Улытау, на западе, в центре Жамбылской, на юге Карагандинской, на юго-востоке Актюбинской областей, на северо-западе, востоке области Жетысу, на северо-западе, в центре области Абай.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 17:49
Туман, жара, град и ливень: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 14 по 16 мая 2025 года, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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