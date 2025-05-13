Названы регионы Казахстана, в которых ожидается 43-градусная жара

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Погода без осадков в предстоящую среду, 14 мая 2025 года, ожидается лишь в центре и на юге Казахстана. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

Согласно предоставленному прогнозу, сильная жара +35+43°С ожидается в шести регионах страны: в Алматинской области,

в Кызылординской области,

в области Жетысу,

в области Улытау,

на юге Актюбинской области,

на западе и юге Карагандинской области. "Под влиянием южного циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, градом и усилением ветра, на западе – сильные дожди. На юго-западе, юго-востоке страны ожидается пыльная буря... Ночью и утром на севере, северо-западе страны ожидается туман". РГП "Казгидромет" По данным гидрометцентра, ожидается: высокая пожарная опасность – в Мангистауской, Карагандинской областях, в области Улытау, на севере, западе, юге, в центре области Жетысу, на западе, севере, юге области Абай, на севере, юго-востоке Жамбылской, в горных районах Туркестанской, на севере, западе Алматинской, на юге, западе Атырауской, на юге, западе Актюбинской, на западе, севере, востоке Павлодарской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей;

– в Мангистауской, Карагандинской областях, в области Улытау, на севере, западе, юге, в центре области Жетысу, на западе, севере, юге области Абай, на севере, юго-востоке Жамбылской, в горных районах Туркестанской, на севере, западе Алматинской, на юге, западе Атырауской, на юге, западе Актюбинской, на западе, севере, востоке Павлодарской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на северо-востоке Мангистауской областей, в центре области Улытау, на западе, в центре Жамбылской, на юге Карагандинской, на юго-востоке Актюбинской областей, на северо-западе, востоке области Жетысу, на северо-западе, в центре области Абай. Материал по теме Туман, жара, град и ливень: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 14 по 16 мая 2025 года, можете узнать по ссылке.

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