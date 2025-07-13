Шесть автобусов изменили маршруты из-за реконструкции теплосетей в Алматы

Фото: Zakon.kz

Жителей и гостей Алматы предупредили о перекрытии улицы Бекмаханова с 12 июля. Из-за этого шесть автобусов города изменили маршруты движения, сообщает Zakon.kz.

На участке начались строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция тепловых сетей от ТП Алтай до ТК26-8". По информации транспортного холдинга Алматы, временные коррективы внесли в следующие автобусные маршруты: Автобус №1: в южном направлении будет двигаться по ул. Бекмаханова – ул. Гете – ул. Хмельницкого, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Хмельницкого – ул. Гете – проезд в западном направлении – ул. Бекмаханова, далее по схеме.

в южном направлении будет двигаться по ул. Бекмаханова – ул. Гете – ул. Хмельницкого, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Хмельницкого – ул. Гете – проезд в западном направлении – ул. Бекмаханова, далее по схеме. Автобус №74: в восточном направлении будет двигаться по ул. Бекмаханова – ул. Гете, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Гете – проезд в в западном направлении – ул. Бекмаханова, далее по схеме.

в восточном направлении будет двигаться по ул. Бекмаханова – ул. Гете, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Гете – проезд в в западном направлении – ул. Бекмаханова, далее по схеме. Автобус №120: в восточном направлении будет двигаться по ул. Бекмаханова – пр. Суюнбая – ул. Хмельницкого – ул. Майлина, далее по схеме.

в восточном направлении будет двигаться по ул. Бекмаханова – пр. Суюнбая – ул. Хмельницкого – ул. Майлина, далее по схеме. Автобус №120А: в западном направлении будет двигаться по ул. Майлина – ул. Хмельницкого – пр. Суюнбая – ул. Бекмаханова, далее по схеме.

в западном направлении будет двигаться по ул. Майлина – ул. Хмельницкого – пр. Суюнбая – ул. Бекмаханова, далее по схеме. Автобус №219: будет двигаться в восточном направлении: ул. Бекмаханова – пр. Суюнбая – ул. Хмельницкого – ул. Майлина – ул. Лавренева, далее по схеме. В западном направлении: ул. Лавренева – ул. Майлина – ул. Хмельницкого – пр. Суюнбая – ул. Бекмаханова, далее по схеме.

будет двигаться в восточном направлении: ул. Бекмаханова – пр. Суюнбая – ул. Хмельницкого – ул. Майлина – ул. Лавренева, далее по схеме. В западном направлении: ул. Лавренева – ул. Майлина – ул. Хмельницкого – пр. Суюнбая – ул. Бекмаханова, далее по схеме. Автобус №305Ч: будет двигаться в восточном направлении: ул. Бекмаханова – пр. Суюнбая – ул. Хмельницкого – ул. Майлина – ул. Лавренева, далее по схеме. В западном направлении: ул. Лавренева – ул. Майлина – ул. Хмельницкого – пр. Суюнбая – ул. Бекмаханова, далее по схеме. Ранее жителей Алматы предупредили о частичном перекрытии улицы Орманова. С 14 июля на ней начнется реконструкция водопровода.

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