Сразу 15 автобусов изменили маршруты в Алматы с 15 июля: полный список

Транспортный холдинг Алматы предупредил жителей города о том, как изменится движение ряда автобусных маршрутов. Алматинцев просят внимательно следить за изменениями, сообщает Zakon.kz.

Так, в связи с проведением строительно-монтажных работ по объекту "Строительство западного канализационного коллектора в г. Алматы" на ул. Бекешева (на участке от ул. Абдильдина до пр. Абая) с 15 июля схема движения автобусных маршрутов №14, №22, №26 и №44 будет временно изменена.

№14

В южном направлении – проспект Абая – улица Мамыр – улица Медеубекова – улица Толебекова – улица Жандосова – улица Бекешева – улица Абдильдина – далее по схеме.

В обратном направлении – улица Абдильдина – улица Бекешева – улица Жандосова – улица Толебекова – улица Медеубекова – далее по схеме.

№22

В южном направлении – улица Медеубекова – улица Толебекова – улица Жандосова – далее по схеме.

В обратном направлении – улица Жандосова – улица Толебекова – улица Медеубекова – далее по схеме.

№26

В южном направлении – проспект Алатау – проспект Абая – улица Мамыр – улица Медеубекова – улица Толебекова – улица Жандосова – далее по схеме.

В обратном направлении – улица Жандосова – улица Толебекова – улица Медеубекова – улица Мамыр – проспект Абая – проспект Алатау – далее по схеме.

№44

В южном направлении – улица Медеубекова – улица Толебекова – улица Жандосова – улица Бекешева – улица Абдильдина – далее по схеме.

В обратном направлении – улица Абдильдина – улица Бекешева – улица Жандосова – улица Толебекова – улица Медеубекова – далее по схеме.

Кроме того, в связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках проекта по продлению улицы Толе би, а также введением временных ограничений движения на участке от улицы Ашимова до улицы Алатау, с 15 июля схема движения автобусных маршрутов №15, №27, №76 и №118 будет временно изменена.

№15

В северном направлении – улица Ашимова – проспект Райымбека (разворот) – проспект Райымбека – далее по схеме.

В обратном направлении – проспект Райымбека – улица Ашимова – далее по схеме.

№27

В северном направлении – проспект Алатау – улица Сабденова – улица Ашимова – далее по схеме.

В обратном направлении – улица Ашимова – улица Сабденова – проспект Алатау (разворот) – проспект Алатау – далее по схеме.

№76

В восточном направлении – улица Алтын Орда – проспект Алатау – улица Сабденова – улица Ашимова – далее по схеме.

В обратном направлении – улица Ашимова – улица Сабденова – проспект Алатау (разворот) – проспект Алатау – улица Алтын Орда – далее по схеме.

№118

В западном направлении – улица Ашимова – улица Сабденова – проспект Алатау (разворот) – проспект Алатау – проспект Абая – далее по схеме.

В обратном направлении – проспект Алатау – улица Сабденова – улица Ашимова – далее по схеме.

Также в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия по улице Акан Серы на участке от проспекта Сейфуллина до улицы Шолохова и полным перекрытием движения транспорта с 15 июля до завершения ремонтных работ будут временно изменены схемы движения маршрутов №30, №73, №96, №102, №135 и №138.

№30

В северном направлении: проспект Сейфуллина – далее до конечного пункта "Железнодорожный вокзал "Алматы-1"".

В обратном направлении: "Железнодорожный вокзал "Алматы-1"" – проспект Сейфуллина – далее по схеме.

№73

В северном направлении: проспект Сейфуллина – далее до конечного пункта "Железнодорожный вокзал "Алматы-1"".

В обратном направлении: "Железнодорожный вокзал "Алматы-1"" – проспект Сейфуллина – далее по схеме.

№96

В северном направлении: улица Жумабаева – проспект Сейфуллина – улица Шолохова – далее по схеме.

В обратном направлении: улица Шолохова – проспект Сейфуллина – улица Жумабаева – далее по схеме.

№102

В северном направлении: улица Жумабаева – проспект Сейфуллина – далее до конечного пункта "Железнодорожный вокзал "Алматы-1".

В обратном направлении: "Железнодорожный вокзал "Алматы-1" – проспект Сейфуллина – улица Жумабаева – далее по схеме.

№135

В северном направлении: улица Жумабаева – проспект Сейфуллина – далее до конечного пункта "Железнодорожный вокзал "Алматы-1".

В обратном направлении: "Железнодорожный вокзал "Алматы-1" – проспект Сейфуллина – улица Жумабаева – далее по схеме.

№138

В северном направлении: проспект Сейфуллина – улица Жумабаева – далее по схеме.

В обратном направлении: без изменений.

Также известно, что в связи с проведением дорожно-ремонтных работ в микрорайоне Алма-Арасан и временным закрытием участка дороги до контрольного пункта "пос. Алма-Арасан" с 15 июля и до завершения ремонтных работ конечная остановка автобусного маршрута № 211 будет временно перенесена на остановочный пункт "По требованию".

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Жителей Алматы также предупреждали о том, что с 1 июля 2026 года в работу автобусных маршрутов №244 и №257 внесут изменения: они будут следовать по обновленным схемам движения. Об этом читайте здесь.