Сразу 15 автобусов изменили маршруты в Алматы с 15 июля: полный список
Так, в связи с проведением строительно-монтажных работ по объекту "Строительство западного канализационного коллектора в г. Алматы" на ул. Бекешева (на участке от ул. Абдильдина до пр. Абая) с 15 июля схема движения автобусных маршрутов №14, №22, №26 и №44 будет временно изменена.
- №14
В южном направлении – проспект Абая – улица Мамыр – улица Медеубекова – улица Толебекова – улица Жандосова – улица Бекешева – улица Абдильдина – далее по схеме.
В обратном направлении – улица Абдильдина – улица Бекешева – улица Жандосова – улица Толебекова – улица Медеубекова – далее по схеме.
- №22
В южном направлении – улица Медеубекова – улица Толебекова – улица Жандосова – далее по схеме.
В обратном направлении – улица Жандосова – улица Толебекова – улица Медеубекова – далее по схеме.
- №26
В южном направлении – проспект Алатау – проспект Абая – улица Мамыр – улица Медеубекова – улица Толебекова – улица Жандосова – далее по схеме.
В обратном направлении – улица Жандосова – улица Толебекова – улица Медеубекова – улица Мамыр – проспект Абая – проспект Алатау – далее по схеме.
- №44
В южном направлении – улица Медеубекова – улица Толебекова – улица Жандосова – улица Бекешева – улица Абдильдина – далее по схеме.
В обратном направлении – улица Абдильдина – улица Бекешева – улица Жандосова – улица Толебекова – улица Медеубекова – далее по схеме.
Кроме того, в связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках проекта по продлению улицы Толе би, а также введением временных ограничений движения на участке от улицы Ашимова до улицы Алатау, с 15 июля схема движения автобусных маршрутов №15, №27, №76 и №118 будет временно изменена.
- №15
В северном направлении – улица Ашимова – проспект Райымбека (разворот) – проспект Райымбека – далее по схеме.
В обратном направлении – проспект Райымбека – улица Ашимова – далее по схеме.
- №27
В северном направлении – проспект Алатау – улица Сабденова – улица Ашимова – далее по схеме.
В обратном направлении – улица Ашимова – улица Сабденова – проспект Алатау (разворот) – проспект Алатау – далее по схеме.
- №76
В восточном направлении – улица Алтын Орда – проспект Алатау – улица Сабденова – улица Ашимова – далее по схеме.
В обратном направлении – улица Ашимова – улица Сабденова – проспект Алатау (разворот) – проспект Алатау – улица Алтын Орда – далее по схеме.
- №118
В западном направлении – улица Ашимова – улица Сабденова – проспект Алатау (разворот) – проспект Алатау – проспект Абая – далее по схеме.
В обратном направлении – проспект Алатау – улица Сабденова – улица Ашимова – далее по схеме.
Также в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия по улице Акан Серы на участке от проспекта Сейфуллина до улицы Шолохова и полным перекрытием движения транспорта с 15 июля до завершения ремонтных работ будут временно изменены схемы движения маршрутов №30, №73, №96, №102, №135 и №138.
- №30
В северном направлении: проспект Сейфуллина – далее до конечного пункта "Железнодорожный вокзал "Алматы-1"".
В обратном направлении: "Железнодорожный вокзал "Алматы-1"" – проспект Сейфуллина – далее по схеме.
- №73
В северном направлении: проспект Сейфуллина – далее до конечного пункта "Железнодорожный вокзал "Алматы-1"".
В обратном направлении: "Железнодорожный вокзал "Алматы-1"" – проспект Сейфуллина – далее по схеме.
- №96
В северном направлении: улица Жумабаева – проспект Сейфуллина – улица Шолохова – далее по схеме.
В обратном направлении: улица Шолохова – проспект Сейфуллина – улица Жумабаева – далее по схеме.
- №102
В северном направлении: улица Жумабаева – проспект Сейфуллина – далее до конечного пункта "Железнодорожный вокзал "Алматы-1".
В обратном направлении: "Железнодорожный вокзал "Алматы-1" – проспект Сейфуллина – улица Жумабаева – далее по схеме.
- №135
В северном направлении: улица Жумабаева – проспект Сейфуллина – далее до конечного пункта "Железнодорожный вокзал "Алматы-1".
В обратном направлении: "Железнодорожный вокзал "Алматы-1" – проспект Сейфуллина – улица Жумабаева – далее по схеме.
- №138
В северном направлении: проспект Сейфуллина – улица Жумабаева – далее по схеме.
В обратном направлении: без изменений.
Также известно, что в связи с проведением дорожно-ремонтных работ в микрорайоне Алма-Арасан и временным закрытием участка дороги до контрольного пункта "пос. Алма-Арасан" с 15 июля и до завершения ремонтных работ конечная остановка автобусного маршрута № 211 будет временно перенесена на остановочный пункт "По требованию".
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