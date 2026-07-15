#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
468.88
534.1
6.04
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
468.88
534.1
6.04
Общество

Сразу 15 автобусов изменили маршруты в Алматы с 15 июля: полный список

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 11:16 Фото: Zakon.kz
Транспортный холдинг Алматы предупредил жителей города о том, как изменится движение ряда автобусных маршрутов. Алматинцев просят внимательно следить за изменениями, сообщает Zakon.kz.

Так, в связи с проведением строительно-монтажных работ по объекту "Строительство западного канализационного коллектора в г. Алматы" на ул. Бекешева (на участке от ул. Абдильдина до пр. Абая) с 15 июля схема движения автобусных маршрутов №14, №22, №26 и №44 будет временно изменена.

  • №14

В южном направлении – проспект Абая – улица Мамыр – улица Медеубекова – улица Толебекова – улица Жандосова – улица Бекешева – улица Абдильдина – далее по схеме.

В обратном направлении – улица Абдильдина – улица Бекешева – улица Жандосова – улица Толебекова – улица Медеубекова – далее по схеме.

  • №22

В южном направлении – улица Медеубекова – улица Толебекова – улица Жандосова – далее по схеме.

В обратном направлении – улица Жандосова – улица Толебекова – улица Медеубекова – далее по схеме.

  • №26

В южном направлении – проспект Алатау – проспект Абая – улица Мамыр – улица Медеубекова – улица Толебекова – улица Жандосова – далее по схеме.

В обратном направлении – улица Жандосова – улица Толебекова – улица Медеубекова – улица Мамыр – проспект Абая – проспект Алатау – далее по схеме.

  • №44

В южном направлении – улица Медеубекова – улица Толебекова – улица Жандосова – улица Бекешева – улица Абдильдина – далее по схеме.

В обратном направлении – улица Абдильдина – улица Бекешева – улица Жандосова – улица Толебекова – улица Медеубекова – далее по схеме.

Кроме того, в связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках проекта по продлению улицы Толе би, а также введением временных ограничений движения на участке от улицы Ашимова до улицы Алатау, с 15 июля схема движения автобусных маршрутов №15, №27, №76 и №118 будет временно изменена.

  • №15

В северном направлении – улица Ашимова – проспект Райымбека (разворот) – проспект Райымбека – далее по схеме.

В обратном направлении – проспект Райымбека – улица Ашимова – далее по схеме.

  • №27

В северном направлении – проспект Алатау – улица Сабденова – улица Ашимова – далее по схеме.

В обратном направлении – улица Ашимова – улица Сабденова – проспект Алатау (разворот) – проспект Алатау – далее по схеме.

  • №76

В восточном направлении – улица Алтын Орда – проспект Алатау – улица Сабденова – улица Ашимова – далее по схеме.

В обратном направлении – улица Ашимова – улица Сабденова – проспект Алатау (разворот) – проспект Алатау – улица Алтын Орда – далее по схеме.

  • №118

В западном направлении – улица Ашимова – улица Сабденова – проспект Алатау (разворот) – проспект Алатау – проспект Абая – далее по схеме.

В обратном направлении – проспект Алатау – улица Сабденова – улица Ашимова – далее по схеме.

Также в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия по улице Акан Серы на участке от проспекта Сейфуллина до улицы Шолохова и полным перекрытием движения транспорта с 15 июля до завершения ремонтных работ будут временно изменены схемы движения маршрутов №30, №73, №96, №102, №135 и №138.

  • №30

В северном направлении: проспект Сейфуллина – далее до конечного пункта "Железнодорожный вокзал "Алматы-1"".

В обратном направлении: "Железнодорожный вокзал "Алматы-1"" – проспект Сейфуллина – далее по схеме.

  • №73

В северном направлении: проспект Сейфуллина – далее до конечного пункта "Железнодорожный вокзал "Алматы-1"".

В обратном направлении: "Железнодорожный вокзал "Алматы-1"" – проспект Сейфуллина – далее по схеме.

  • №96

В северном направлении: улица Жумабаева – проспект Сейфуллина – улица Шолохова – далее по схеме.

В обратном направлении: улица Шолохова – проспект Сейфуллина – улица Жумабаева – далее по схеме.

  • №102

В северном направлении: улица Жумабаева – проспект Сейфуллина – далее до конечного пункта "Железнодорожный вокзал "Алматы-1".

В обратном направлении: "Железнодорожный вокзал "Алматы-1" – проспект Сейфуллина – улица Жумабаева – далее по схеме.

  • №135

В северном направлении: улица Жумабаева – проспект Сейфуллина – далее до конечного пункта "Железнодорожный вокзал "Алматы-1".

В обратном направлении: "Железнодорожный вокзал "Алматы-1" – проспект Сейфуллина – улица Жумабаева – далее по схеме.

  • №138

В северном направлении: проспект Сейфуллина – улица Жумабаева – далее по схеме.

В обратном направлении: без изменений.

Также известно, что в связи с проведением дорожно-ремонтных работ в микрорайоне Алма-Арасан и временным закрытием участка дороги до контрольного пункта "пос. Алма-Арасан" с 15 июля и до завершения ремонтных работ конечная остановка автобусного маршрута № 211 будет временно перенесена на остановочный пункт "По требованию".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 11:16
Новая остановка появилась в центре Алматы

Жителей Алматы также предупреждали о том, что с 1 июля 2026 года в работу автобусных маршрутов №244 и №257 внесут изменения: они будут следовать по обновленным схемам движения. Об этом читайте здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
18:25, 23 июня 2026
В Алматы изменили маршрут автобуса №58: как теперь он ходит
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, автобусы Алматы, общественный транспорт Алматы
16:30, 20 марта 2026
В Алматы изменят два автобусных маршрута
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
09:21, 06 мая 2026
В Алматы изменили схемы движения четырех важных автобусных маршрутов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Овечкин с Кубком Стэнли 2018 года
12:34, Сегодня
Сергей Фёдоров считает, что Овечкин стоит того, чтобы НХЛ вывела его номер из обращения
Магомед Анкалаев
12:21, Сегодня
Экс-чемпион UFC Анкалаев пообещал бой топовому нокаутёру Косте
&quot;Актобе&quot; подписал контракт с бельгийским защитником Сенной Миангом
12:03, Сегодня
"Актобе" подписал контракт с бельгийским защитником Сенной Миангом
Дрикус Дю Плесси
11:46, Сегодня
"Хамзат не заслуживает шанса": Дю Плесси не согласен с реваншем Чимаев - Стрикленд
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: