В Алматы с 14 июля частично перекроют улицу Орманова

В Алматы временно ограничат движение на участке улицы Орманова из-за реконструкции водопровода. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления ГКП "Алматы Су".

Так, согласно распространяемому релизу, в связи с проведением работ с 14 июля по 31 августа движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между улицами Толе би и Кумай.

"Ограничения связаны с реконструкцией водопроводных сетей, проложенных под проезжей частью. По завершении работ планируется восстановление асфальтового покрытия по всей ширине дорожного полотна". ГКП "Алматы Су"

Фото: ГКП "Алматы Су"

Жителей и гостей города попросили заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения схемы движения.

Тем временем из-за строительных дорожных работ с 23:00 11 июля до 08:00 12 июля в Алматы движение автотранспорта частично ограничат на проспекте Абая от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана в западном направлении.