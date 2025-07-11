В Алматы с 14 июля частично перекроют улицу Орманова
Фото: Zakon.kz
В Алматы временно ограничат движение на участке улицы Орманова из-за реконструкции водопровода. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления ГКП "Алматы Су".
Так, согласно распространяемому релизу, в связи с проведением работ с 14 июля по 31 августа движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между улицами Толе би и Кумай.
"Ограничения связаны с реконструкцией водопроводных сетей, проложенных под проезжей частью. По завершении работ планируется восстановление асфальтового покрытия по всей ширине дорожного полотна". ГКП "Алматы Су"
Фото: ГКП "Алматы Су"
Жителей и гостей города попросили заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения схемы движения.
Тем временем из-за строительных дорожных работ с 23:00 11 июля до 08:00 12 июля в Алматы движение автотранспорта частично ограничат на проспекте Абая от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана в западном направлении.
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