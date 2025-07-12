Незаконный ввоз яиц и транзит продуктов: в Минторговли усиливают контроль после жалоб производителей

В Министерстве торговли и интеграции обсудили меры по пресечению незаконного ввоза яиц и реализации их на внутреннем рынке Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства пояснили, что поводом для совещания стали обращения от Союза птицеводов, в которых сообщается о случаях незаконного ввоза импортных яиц, свободно реализуемых в торговых точках без должного государственного контроля.

"По результатам мониторинга, проведенного в июне 2025 года, в ряде регионов выявлены факты продажи продукции без маркировки либо с признаками контрабандного происхождения, что создает риски для легальных участников рынка и безопасности потребителей", – рассказали в министерстве.

Председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков отметил важность усиления межведомственного взаимодействия, координации действий уполномоченных органов, а также внедрения эффективных механизмов мониторинга и оперативного реагирования на нарушения.

В Минторговли напомнили, что с апреля 2025 года действует временный запрет на ввоз куриных яиц в Казахстан, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке и не допустить демпинга.

Также на совещании обсудили выработку механизмов контроля за транзитом социально значимых продовольственных товаров, в отношении которых установлены временные ограничительные меры на ввоз.

Ранее министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства рассказал, как Казахстан решает проблему импортозависимости от молока и яиц.