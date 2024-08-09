В Алматинском зоопарке показали редкий вид черепах
Фото: pixabay
Администрация зоопарка Алматы 8 августа 2024 года решила показать необычного обитателя зоопарка – красноухую черепаху, сообщает Zakon.kz.
В новой публикации Алматинского зоопарка говорится, что черепашки получили свое название не просто так.
"Эти очаровательные создания получили свое имя благодаря красным пятнам за ушами. Хоть их и называют красноухими, у них нет того, что можно назвать ушами. На голове у рептилии располагается барабанная перепонка. Они живут в пресной воде и могут дожить до 30 лет при правильном уходе!"Администрация зоопарка Алматы
Любопытные факты об этих удивительных черепахах:
- Активные пловцы: любят теплую воду и солнечные места для отдыха;
- Всеядные гурманы: их рацион включает насекомых, рыбу и овощи.
7 августа 2024 года администрация Шымкентского зоопарка сообщила в соцсетях о пополнении в вольерах. Радостная новость коснулась семейства пони.
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