Алматы зальют дожди после 31-градусной жары
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В ближайшие три дня в крупнейших городах Казахстана ожидается небольшое снижение температуры. Так, в Астане и вовсе синоптики прогнозируют заморозки до трех градусов. В Алматы с 30 апреля по 2 мая 2025 года будут идти дожди, тем временем в Шымкенте ветрено, но жарко, сообщает Zakon.kz.
Подробный прогноз погоды опубликовала 29 апреля 2025 года пресс-служба РГП "Казгидромет".
Астана
- 30 апреля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью заморозки -1-3°C, днем +12+14°C.
- 1 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +15+17°C.
- 2 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +17+19°C.
Алматы
- 30 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +23+25°C.
- 1-2 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +21+23°C.
Шымкент
- 30 апреля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +25+27°C.
- 1 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +25+27°C.
- 2 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +27+29°C.
Ранее синоптики предупреждали, что с 29 апреля по 1 мая 2025 года Казахстан ожидают похолодание и ночные заморозки из-за вторжения антициклона.
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