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Общество

Новая волна приватизации ждет Казахстан

НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 09:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 15 июля 2025 года озвучил, что до конца этого года будет утвержден новый План оптимизации госактивов на 2026-2030 годы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что последовательно реализуется политика "Тариф в обмен на инвестиции".

"Повышение тарифов на регулируемые услуги в среднем составило 14%. Рост тарифов дает ресурс для обновления инфраструктуры: только в этом году в сфере ЖКХ освоено инвестиций на сумму более 150 млрд тенге. До конца года объем инвестиций превысит 1 трлн тенге. Но при этом мы сдерживаем нагрузку на население. Прогнозный рост тарифов в этом году ограничен на 15-20% благодаря пересмотру плановых повышений. По электро- и теплоснабжению с 35 до 20%, а по водоснабжению, водоотведению и газоснабжению с 50 до 30%", – озвучил Жумангарин.

По его словам, продолжается масштабная приватизация и вывод гособъектов в конкурентную среду.

"В ключевых секторах сформирован перечень на приватизацию 475 субъектов в различных сферах. Оптимизация будет проведена в три этапа в зависимости от готовности рынка и самих объектов. До конца этого года будет утвержден новый План оптимизации госактивов на 2026-2030 годы", – дополнил министр.

Ранее стало известно, что правительство готовит программу эффективного роста экономики.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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