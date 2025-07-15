Новая волна приватизации ждет Казахстан

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 15 июля 2025 года озвучил, что до конца этого года будет утвержден новый План оптимизации госактивов на 2026-2030 годы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что последовательно реализуется политика "Тариф в обмен на инвестиции".

"Повышение тарифов на регулируемые услуги в среднем составило 14%. Рост тарифов дает ресурс для обновления инфраструктуры: только в этом году в сфере ЖКХ освоено инвестиций на сумму более 150 млрд тенге. До конца года объем инвестиций превысит 1 трлн тенге. Но при этом мы сдерживаем нагрузку на население. Прогнозный рост тарифов в этом году ограничен на 15-20% благодаря пересмотру плановых повышений. По электро- и теплоснабжению с 35 до 20%, а по водоснабжению, водоотведению и газоснабжению с 50 до 30%", – озвучил Жумангарин.

По его словам, продолжается масштабная приватизация и вывод гособъектов в конкурентную среду.

"В ключевых секторах сформирован перечень на приватизацию 475 субъектов в различных сферах. Оптимизация будет проведена в три этапа в зависимости от готовности рынка и самих объектов. До конца этого года будет утвержден новый План оптимизации госактивов на 2026-2030 годы", – дополнил министр.

Ранее стало известно, что правительство готовит программу эффективного роста экономики.