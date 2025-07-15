В Казахстане появится маркетплейс для аграриев

Премьер-министр Олжас Бектенов 15 июля 2025 года на заседании правительства поручил заинтересованным госорганам внести предложения по созданию специализированного агропродовольственного маркетплейса, передает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов заявил, что в рамках исполнения поручений президента по обеспечению экономического роста правительством принимаются системные меры. И их реализация имеет положительный эффект.

"Активное привлечение инвестиций позволило дать старт ряду важнейших инфраструктурных проектов в различных отраслях. Только один пример – главой государства запущен первый в нашем регионе суперкомпьютерный кластер. Его применение ускорит полномасштабную цифровизацию и прозрачность, в том числе при решении многих вопросов экономического характера", – озвучил премьер-министр.

Он отметил, что несмотря на имеющиеся достижения, для дальнейшего стабильного роста экономики необходимо принять ряд мер

"Нужно обеспечить исполнение целевых индикаторов по инвестициям в основной капитал и прямым иностранным инвестициям. Для этого следует активнее использовать площадку Региональных инвестиционных штабов. Особое внимание необходимо уделить экспортоориентированным проектам, направленным на выпуск продукции высокого передела", – сказал глава Кабмина.

Он также считает, что для устойчивого роста обрабатывающей промышленности требуется наладить повышение уровня загрузки отечественных предприятий, в том числе долгосрочными заказами.

"Заинтересованными госорганами должны быть проработаны вопросы ввоза сырья для переработки. Также надо ускорить принятие дальнейших мер по созданию соответствующей инженерной и транспортной инфраструктуры на территориях специальных экономических и индустриальных зон. В этом направлении нужно активнее привлекать средства международных финансовых организаций", – дополнил Бектенов.

Премьер-министр отметил, что имеются существенные резервы для дальнейшего расширения транзитного потенциала страны.

"Поручаю ускорить мероприятия по повышению пропускной способности транспортных коридоров. Это качественная реконструкция более 3 тысяч км автомобильных дорог в ближайшие годы, модернизация пунктов пропуска, реализация новых проектов в рамках Трансказахстанскогожелезнодорожного коридора, создание международных авиахабов. Данные меры позволят увеличить объемы перевозки грузов воздушным транспортом в 2 раза к 2028 году, а также удвоить железнодорожный транзит уже к 2027 году. Кроме того, в целях своевременной подготовки к уборочной кампании и отопительному сезону, следует обеспечить увеличение объемов внутренних перевозок", – сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что для создания достаточных и качественных запасов продукции сельского хозяйства необходимо подготовить действенные схемы для эффективной логистики, хранения и сбыта урожая.

"Формирование цифровой инфраструктуры должно поддержать дальнейшее развитие торговой сферы. Это не только расширит внутреннюю торговлю, но и обеспечит выход нашей продукции на внешние рынки. Поручаю заинтересованным госорганам внести предложения по созданию специализированного агропродовольственного маркетплейса. В нефтегазовой сфере необходимо завершить полный ввод проекта будущего расширения и проекта управления устьевым давлением на месторождении Тенгиз", – сказал Бектенов.

Он также поручил ускорить реализацию текущих проектов по строительству газоперерабатывающих заводов.

"Стабилизация цен является важным приоритетом работы правительства и акиматов. Регионы должны активизировать работу по насыщению внутреннего рынка продукцией и выявлению непродуктивных посредников. Для этого имеются действенные инструменты в виде стабилизационных фондов, форвардных договоров, субсидирования и обеспечения ценовой стабильности. Кроме того, следует расширять посевные площади приоритетных культур, предназначенных для производства социально-значимых продовольственных товаров. В целом, поручаю центральным и местным исполнительным органам обеспечить качественное исполнение Комплекса мер по контролю и снижению инфляции", – сказал премьер-министр.

Он отметил, что реализация полномасштабных мероприятий по всем направлениям и отраслям является прочным фундаментом для дальнейшего устойчивого экономического роста.

Ранее стало известно, что правительство готовит программу эффективного роста экономики.