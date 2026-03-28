#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Больше 50 предпринимателей наказаны за некачественные товары и услуги в Западном Казахстане

Больше 50 предпринимателей наказаны за некачественные товары и услуги в Западном Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 12:06 Фото: pixabay
С начала 2026 года в Департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО поступило 498 жалоб на некачественные товары и услуги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Мой город" пишет, на брифинге в РСК заместитель руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей ЗКО Руслан Ихсанов рассказал, что всего за три месяца потребителям удалось вернуть 13 733 311 тенге. Из них почти половина – 6,7 млн тенге – была взыскана через суды, включая возмещение морального вреда.

К административной ответственности привлекли 54 предпринимателя, общая сумма штрафов составила более 1,4 млн тенге.

Больше всего жалоб, а это 260 обращений, касается розничной торговли. Первое место по проблемам держит электронная торговля.

Основные ловушки для покупателей:

  • несоответствие товара описанию,
  • отсутствие данных о продавце (особенно в Instagram),
  • отказ в возврате денег или обмене товара,
  • игнорирование претензий покупателя.
"В большинстве случаев потребители, заказывая товары, не знают заранее адрес и контактную информацию продавца, не обращают внимания на данные о товаре и продавце. В результате возникают претензии по качеству товара или трудности с его возвратом, что порой приводит к сложным ситуациям, а также увеличивает риск обмана в интернет-торговле", – отметил Руслан Ихсанов.

Помимо покупок в интернете, жители ЗКО недовольны:

  • ЖКХ (38 жалоб): рост тарифов, счета за отопление и отключения света.
  • Бытовые услуги: изготовление мебели, ремонт техники, сервис в салонах красоты и СТО.
  • Социальная сфера: общепит, медицина, образование и транспорт.

Если ваши права нарушены, ведомство имеет право применять административные меры. В этом году 73 обращения уже переданы в налоговые и другие госорганы для проверки фактов обмана и финансовых нарушений.

Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции (МТИ) выступил с интересной памяткой о том, что должен знать каждый покупатель в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: