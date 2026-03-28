Больше 50 предпринимателей наказаны за некачественные товары и услуги в Западном Казахстане

С начала 2026 года в Департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО поступило 498 жалоб на некачественные товары и услуги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Мой город" пишет, на брифинге в РСК заместитель руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей ЗКО Руслан Ихсанов рассказал, что всего за три месяца потребителям удалось вернуть 13 733 311 тенге. Из них почти половина – 6,7 млн тенге – была взыскана через суды, включая возмещение морального вреда.

К административной ответственности привлекли 54 предпринимателя, общая сумма штрафов составила более 1,4 млн тенге.

Больше всего жалоб, а это 260 обращений, касается розничной торговли. Первое место по проблемам держит электронная торговля.

Основные ловушки для покупателей:

несоответствие товара описанию,

отсутствие данных о продавце (особенно в Instagram),

отказ в возврате денег или обмене товара,

игнорирование претензий покупателя.

"В большинстве случаев потребители, заказывая товары, не знают заранее адрес и контактную информацию продавца, не обращают внимания на данные о товаре и продавце. В результате возникают претензии по качеству товара или трудности с его возвратом, что порой приводит к сложным ситуациям, а также увеличивает риск обмана в интернет-торговле", – отметил Руслан Ихсанов.

Помимо покупок в интернете, жители ЗКО недовольны:

ЖКХ (38 жалоб): рост тарифов, счета за отопление и отключения света.

: изготовление мебели, ремонт техники, сервис в салонах красоты и СТО.

: общепит, медицина, образование и транспорт.

Если ваши права нарушены, ведомство имеет право применять административные меры. В этом году 73 обращения уже переданы в налоговые и другие госорганы для проверки фактов обмана и финансовых нарушений.

Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции (МТИ) выступил с интересной памяткой о том, что должен знать каждый покупатель в Казахстане.