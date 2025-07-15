#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
524.24
612.94
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
524.24
612.94
6.68
Общество

Бектенов: Повышение тарифов на коммунальные услуги будет продолжено

Коммунальные услуги, коммунальные платежи, комуслуги, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, повышение тарифов на комуслуги, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 10:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в правительстве 15 июля 2025 года заявил, что повышение тарифов на коммунальные услуги будет продолжено. По его словам, это необходимо для того, чтобы привести их к рыночному уровню, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов отметил, что рост тарифов на коммунальные услуги не приостановлен.

"Хочу воспользоваться сегодняшней площадкой и сказать, что рост тарифов будет продолжен. Это болезненный и неприятный вопрос. Но правительство открыто говорит об этом и проводит политику по приведению тарифов к рыночному состоянию", – дополнил премьер-министр.

По его словам, та ситуация, когда тарифы в течение очень долгого периода были зарегулированы и абсолютно не позволяли инвестировать в ЖКХ, привела к тому, что вся страна наблюдала в 2022 и 2023 годах: аварии в Экибастузе и Риддере.

"Если мы хотим, чтобы у нас было постоянно дома тепло зимой, были свет, вода, другие инженерные сети хорошо работали, то надо идти по пути повышения тарифов. Мы немного пересмотрели шаг увеличения тарифов с целью снижения давления тарифов на инфляцию. Но в целом эта политика будет продолжаться", – озвучил он.

Ранее стало известно, что правительство готовит программу эффективного роста экономики.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Где в Казахстане отдыхают Бектенов и его заместители
Общество
12:06, Сегодня
Где в Казахстане отдыхают Бектенов и его заместители
Скляр ответил, ограничат ли въезд иногороднего транспорта в мегаполисы
Общество
11:36, Сегодня
Скляр ответил, ограничат ли въезд иногороднего транспорта в мегаполисы
На фоне дела Перизат Кайрат в Казахстане пересмотрят законодательство
Общество
11:24, Сегодня
На фоне дела Перизат Кайрат в Казахстане пересмотрят законодательство
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: