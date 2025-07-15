Бектенов: Повышение тарифов на коммунальные услуги будет продолжено

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в правительстве 15 июля 2025 года заявил, что повышение тарифов на коммунальные услуги будет продолжено. По его словам, это необходимо для того, чтобы привести их к рыночному уровню, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов отметил, что рост тарифов на коммунальные услуги не приостановлен. "Хочу воспользоваться сегодняшней площадкой и сказать, что рост тарифов будет продолжен. Это болезненный и неприятный вопрос. Но правительство открыто говорит об этом и проводит политику по приведению тарифов к рыночному состоянию", – дополнил премьер-министр. По его словам, та ситуация, когда тарифы в течение очень долгого периода были зарегулированы и абсолютно не позволяли инвестировать в ЖКХ, привела к тому, что вся страна наблюдала в 2022 и 2023 годах: аварии в Экибастузе и Риддере. "Если мы хотим, чтобы у нас было постоянно дома тепло зимой, были свет, вода, другие инженерные сети хорошо работали, то надо идти по пути повышения тарифов. Мы немного пересмотрели шаг увеличения тарифов с целью снижения давления тарифов на инфляцию. Но в целом эта политика будет продолжаться", – озвучил он. Ранее стало известно, что правительство готовит программу эффективного роста экономики.

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