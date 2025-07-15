#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
524.24
612.94
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
524.24
612.94
6.68
Общество

Скляр ответил, ограничат ли въезд иногороднего транспорта в мегаполисы

Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 11:36 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр 15 июля 2025 года заявил, что пока ограничений по въезду в центры крупных городов для каких-либо видов транспорта не планируется, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, рассматривает ли правительство совместно с министерствами и акиматами возможность ограничения или запрета въезда иногороднего транспорта в крупные города, страдающие от смога. А также планируется ли ввод ограничений на движение в центрах Астаны и Алматы с переходом на более экологичный транспорт, такой как ЛРТ и метро.

"Действительно, такая проблема в крупных городах существует. Но в целом это, конечно, связано с тем, что транспорт стареет, автомобили, которым много лет, понятное дело, сильнее загрязняют окружающую среду. Государство будет продолжать стимулировать покупку новых автомобилей, в том числе гибридных и электрических. Платные дороги, налоги, акцизы на бензин, акцизы на транспорт, стимулирование населения в большей степени пользоваться общественным транспортом, особенно в крупных городах, – все это меры, которые мы будем продолжать", – ответил Скляр.

По его словам, будет продолжен перевод общественного транспорта на газовое топливо и закуп новых электрических автобусов.

"Пока ограничений по въезду в центры крупных городов для каких-либо видов транспорта не планируется. Мы ограничимся теми мерами, которые я озвучил. ЛРТ, как вы знаете, уже в ближайшее время, в начале следующего года, начнет свою работу. Мы увидим его в действии, оценим. И, конечно, у нас есть планы по его дальнейшему развитию и расширению", – дополнил первый заместитель премьер-министра.

3 июля 2025 года советник председателя ТОО "Рейтинговое агентство ESGQ" Гульмира Исмагулова озвучила, как загрязненный воздух способствует росту заболеваемости и смертности от тяжелых заболеваний среди населения Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Где в Казахстане отдыхают Бектенов и его заместители
Общество
12:06, Сегодня
Где в Казахстане отдыхают Бектенов и его заместители
На фоне дела Перизат Кайрат в Казахстане пересмотрят законодательство
Общество
11:24, Сегодня
На фоне дела Перизат Кайрат в Казахстане пересмотрят законодательство
Терроризм и экстремизм в Казахстане: более 60 человек получили большие тюремные сроки
Общество
11:19, Сегодня
Терроризм и экстремизм в Казахстане: более 60 человек получили большие тюремные сроки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: