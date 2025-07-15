Скляр ответил, ограничат ли въезд иногороднего транспорта в мегаполисы

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр 15 июля 2025 года заявил, что пока ограничений по въезду в центры крупных городов для каких-либо видов транспорта не планируется, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, рассматривает ли правительство совместно с министерствами и акиматами возможность ограничения или запрета въезда иногороднего транспорта в крупные города, страдающие от смога. А также планируется ли ввод ограничений на движение в центрах Астаны и Алматы с переходом на более экологичный транспорт, такой как ЛРТ и метро.

"Действительно, такая проблема в крупных городах существует. Но в целом это, конечно, связано с тем, что транспорт стареет, автомобили, которым много лет, понятное дело, сильнее загрязняют окружающую среду. Государство будет продолжать стимулировать покупку новых автомобилей, в том числе гибридных и электрических. Платные дороги, налоги, акцизы на бензин, акцизы на транспорт, стимулирование населения в большей степени пользоваться общественным транспортом, особенно в крупных городах, – все это меры, которые мы будем продолжать", – ответил Скляр.

По его словам, будет продолжен перевод общественного транспорта на газовое топливо и закуп новых электрических автобусов.

"Пока ограничений по въезду в центры крупных городов для каких-либо видов транспорта не планируется. Мы ограничимся теми мерами, которые я озвучил. ЛРТ, как вы знаете, уже в ближайшее время, в начале следующего года, начнет свою работу. Мы увидим его в действии, оценим. И, конечно, у нас есть планы по его дальнейшему развитию и расширению", – дополнил первый заместитель премьер-министра.

3 июля 2025 года советник председателя ТОО "Рейтинговое агентство ESGQ" Гульмира Исмагулова озвучила, как загрязненный воздух способствует росту заболеваемости и смертности от тяжелых заболеваний среди населения Казахстана.