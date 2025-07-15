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Общество

Что будет с ценами на жилье в Казахстане

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 12:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в правительстве 15 июля 2025 года заявил, что серьезных проблем на рынке жилья не ожидается. Он также заверил, что правительство не допустит спекулятивного роста цен и сговоров на рынке, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты обратили внимание на напряженную ситуацию на рынке жилья: отменяются налоговые льготы, повышается НДС, а также планируются изменения в правилах ипотечного кредитования. В связи с этим представители СМИ уточнили, есть ли прогнозы, как все это повлияет на цены на жилье в следующем году.

"Никаких серьезных проблем на рынке жилья я не ожидаю. Это же рынок, вопрос спроса и предложения. Если бы не было предложений по жилью, если бы мы не строили жилье, конечно, цены шли бы вверх. Но мы строим", – ответил Бектенов.

Он отметил, что в этом году будет сдано более 19 млн квадратных метров жилья, и, по его мнению, это достаточно серьезные темпы.

"Те изменения, которые касаются налогообложения в строительной сфере, во-первых, имеют ряд оговорок, смягчающих их действие. Во-вторых, все это делается на основе анализа. Мы видели, что ценообразование со стороны застройщиков ведется без учета того, что они освобождались и пользовались льготами по НДС, то есть получали сверхприбыли. Поэтому мы считаем, что резкого всплеска цен на жилье в связи с введением норм Налогового кодекса в следующем году не будет. Спекулятивных взлетов цен или сговоров на рынке мы не допустим. У нас есть все законные основания применять в этом случае меры и вмешиваться в ситуацию", – сказал премьер-министр.

Ранее Олжас Бектенов ответил на переживания казахстанцев о новом Налоговом кодексе.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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