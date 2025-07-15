Прохлады не будет: жара в Алматы усилится к концу недели

Середина июля демонстрирует свою силу. Так, температура в Шымкенте и Алматы в ближайшие дни достигнет 43°C и 38°C соответственно. В Астане же будет чуть прохладнее, там прогнозируют 32°C, сообщает Zakon.kz.

Дождь пройдет лишь 18 июля в Астане. Жителям Алматы и Шымкента остается лишь мечтать о прохладе и осадках.

Астана

16 июля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +27+29.

17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18, днем +30+32.

18 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью +16+18, днем +30+32.

Алматы

16 июля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +21+23, днем сильная жара +33+35.

17 июля: переменная облачность, без осадков. Временами порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21+23, днем сильная жара +35+37.

18 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21+23, днем сильная жара +36+38.

Шымкент

16 июля: небольшая облачность, без осадков. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22, днем +35+37.

17 июля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21+23, днем сильная жара +39+41.

18 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24, днем сильная жара +41+43.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 15, 16 и 17 июля 2025 года. По данным специалистов, в стране ожидается контрастная погода: от жары в 44 градусов до ливней с градом.