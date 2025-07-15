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Общество

Прохлады не будет: жара в Алматы усилится к концу недели

Алматы, осень с Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 13:45 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Середина июля демонстрирует свою силу. Так, температура в Шымкенте и Алматы в ближайшие дни достигнет 43°C и 38°C соответственно. В Астане же будет чуть прохладнее, там прогнозируют 32°C, сообщает Zakon.kz.

Дождь пройдет лишь 18 июля в Астане. Жителям Алматы и Шымкента остается лишь мечтать о прохладе и осадках.

Астана

  • 16 июля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +27+29.
  • 17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18, днем +30+32.
  • 18 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью +16+18, днем +30+32.

Алматы

  • 16 июля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +21+23, днем сильная жара +33+35.
  • 17 июля: переменная облачность, без осадков. Временами порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21+23, днем сильная жара +35+37.
  • 18 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21+23, днем сильная жара +36+38.

Шымкент

  • 16 июля: небольшая облачность, без осадков. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22, днем +35+37.
  • 17 июля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21+23, днем сильная жара +39+41.
  • 18 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24, днем сильная жара +41+43.

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 13:45
+47°C – это не шутка: как пережить жару в Казахстане

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 15, 16 и 17 июля 2025 года. По данным специалистов, в стране ожидается контрастная погода: от жары в 44 градусов до ливней с градом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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