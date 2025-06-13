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События

Жара настигнет Алматы: прогноз погоды на неделю

Жара в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 17:11 Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней. По данным синоптиков, в городе ожидается повышение температуры до +38°C. В то же время прогремят грозы с сильными порывами ветра.
Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в течение недели, с 14 по 20 июня 2025 года в мегаполисе будет наблюдаться жаркая погода с осадками. Столбик термометра достигнет 38 градусов. Горожанам нужно быть готовыми к грозе и сильному ветру.

14 июня: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем небольшой дождь. Временами гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем +29+31°C.

15 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +30+32°C.

16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +32+34°C.

17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем сильная жара +34+36°C.

18 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +36+38°C.

19 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°C, днем сильная жара +34+36°C.

20 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +32+34°C.

Ранее сотрудники Гидрометцентра сообщили, что два циклона накроют Казахстан, предупредив жителей страны о капризах природы.
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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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