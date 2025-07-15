"Это всего лишь слухи": Бектенов о перспективах возглавить КНБ
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на пресс-конференции в правительстве 15 июля 2025 года прокомментировал слухи о вероятности его назначения главой Комитета национальной безопасности (КНБ), передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались у Олжаса Бектенова, насколько соответствует действительности информация о том, что будут усиливать КНБ и что он может возглавить это ведомство.
"Это все слухи. Работаем в правительстве и если будет доверие главы государства, то буду продолжать работать в правительстве", – заявил в Олжас Бектенов.
30 июня 2025 года указом президента Касым-Жомарта Токаева Агентство по противодействию коррупции было реорганизовано путем присоединения к Комитету национальной безопасности.
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