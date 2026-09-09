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События

50 тонн глины незаконно добыли возле Петропавловска

емкость, глина, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 09:52 Фото: pexels
Специализированная природоохранная прокуратура Северо-Казахстанской области (СКО) выявила нарушения при пользовании недрами, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в августе 2026 года возле Петропавловска предприниматель с помощью спецтехники незаконно добывал глину.

"Всего было вывезено около 50 тонн грунта. По факту нарушения его привлекли к административной ответственности и оштрафовали", – отмечено в опубликованном релизе прокуратуры СКО за 9 сентября 2026 года.

Кроме того, 11 недропользователей не перечислили за 2024-2025 годы средства на социально-экономическое развитие региона. Общая сумма задолженности составила 10,5 млн тенге.

Еще 26 пользователей подземных вод, говорится в дополнительной части, не уплатили подписной бонус на общую сумму 29 млн тенге.

По результатам прокурорского надзора в бюджет уже взыскали 18 млн тенге.

Неделей ранее, 2 сентября, Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) подробно рассказывал, как был сорван проект на уникальном месторождении в СКО.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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