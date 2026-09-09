50 тонн глины незаконно добыли возле Петропавловска
Фото: pexels
Специализированная природоохранная прокуратура Северо-Казахстанской области (СКО) выявила нарушения при пользовании недрами, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, в августе 2026 года возле Петропавловска предприниматель с помощью спецтехники незаконно добывал глину.
"Всего было вывезено около 50 тонн грунта. По факту нарушения его привлекли к административной ответственности и оштрафовали", – отмечено в опубликованном релизе прокуратуры СКО за 9 сентября 2026 года.
Кроме того, 11 недропользователей не перечислили за 2024-2025 годы средства на социально-экономическое развитие региона. Общая сумма задолженности составила 10,5 млн тенге.
Еще 26 пользователей подземных вод, говорится в дополнительной части, не уплатили подписной бонус на общую сумму 29 млн тенге.
По результатам прокурорского надзора в бюджет уже взыскали 18 млн тенге.
Неделей ранее, 2 сентября, Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) подробно рассказывал, как был сорван проект на уникальном месторождении в СКО.
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