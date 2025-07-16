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Общество

Взрыв газа в Алматы: что известно о состоянии пострадавших

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 14:09 Фото: Zakon.kz
В Алматы сегодня при взрыве газа под землей пострадали два человека, находившиеся в машине, которую от силы взрыва подбросило в воздух и перевернуло. Врачи рассказали Zakon.kz о состоянии потерпевших.

Известно, что двух пациентов доставили в Центральную городскую клиническую больницу.

"После проведения всех необходимых обследований им был поставлен диагноз – ушибы мягких тканей. Состояние пациентов стабильное, в госпитализации не нуждаются".Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы

Также врачи уточнили, что после осмотра пострадавших направили на амбулаторное лечение.

Ранее в пресс-службе АО "QazaqGaz Aimaq" пояснили, что во время проведения работ по опрессовке вновь построенного подземного газопровода среднего давления, выполняемых подрядной организацией ТОО "СантехКомплектГрупп", произошел выход воздушной смеси.

Стоит отметить, что в настоящее время проводится обследование участка. Территория инцидента оцеплена, угрозы для населения нет.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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