Взрыв газа в Алматы: что известно о состоянии пострадавших

Фото: Zakon.kz

В Алматы сегодня при взрыве газа под землей пострадали два человека, находившиеся в машине, которую от силы взрыва подбросило в воздух и перевернуло. Врачи рассказали Zakon.kz о состоянии потерпевших.

Известно, что двух пациентов доставили в Центральную городскую клиническую больницу. "После проведения всех необходимых обследований им был поставлен диагноз – ушибы мягких тканей. Состояние пациентов стабильное, в госпитализации не нуждаются". Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы Также врачи уточнили, что после осмотра пострадавших направили на амбулаторное лечение. Ранее в пресс-службе АО "QazaqGaz Aimaq" пояснили, что во время проведения работ по опрессовке вновь построенного подземного газопровода среднего давления, выполняемых подрядной организацией ТОО "СантехКомплектГрупп", произошел выход воздушной смеси. Стоит отметить, что в настоящее время проводится обследование участка. Территория инцидента оцеплена, угрозы для населения нет.

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