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Общество

"Пришел за уточнением диагноза": подробности ЧП с избиением врача в больнице Костаная

Анализ, анализы, больница, поликлиника, врач, врачи, доктор, доктора, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 16:56 Фото: Zakon.kz
Подробности инцидента с избиением врача рассказали в пресс-службе областной больницы Костаная. Мужчина пришел уточнить диагноз, но повел себя агрессивно, передает корреспондент Zakon.kz.

Видеокамер внутри кабинета, где проводится прием пациентов, нет. Но ЧП произошло на глазах у других пациентов.

"В коридоре больницы на полу разграничены зоны по экстренности. Напавший пациент находился за желтой линией, а это значит, что он нуждался в уточнении диагноза. Доктор закончил сложную операцию и спустился для приема. Пациент, который находился в очереди третьим, повел себя агрессивно и нанес удар. Стоявшие в очереди стали свидетелями", – пояснила пресс-секретарь Костанайской областной больницы Ксения Жилкибаева.

По ее словам, в момент нанесения удара дверь в кабинет была открыта, и возле нее ожидали несколько пациентов. Агрессивный мужчина нанес удар в голову врача, и он потерял сознание.

"В данный момент хирург находится в тяжелом состоянии в реанимации. Это вопиющий случай. Нападение на одного врача – это нападение на систему здравоохранения. Люди, которые приходят на работу спасать жизни, должны думать о пациенте, а не о том, чтобы остаться в стенах своего учреждения живыми и здоровыми. Мы надеемся на объективное и справедливое расследование. И мы еще раз обращаемся к пациентам относиться должным образом к специалистам, которые восстанавливают нам здоровье и возвращают к жизни. Такого в цивилизованном обществе быть не должно", – добавила пресс-секретарь.

Сегодня, 17 июля 2025 года, стало известно, что хирург Костанайской областной больницы после удара пациента попал в реанимацию.

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Фото Таисия Колевид
Таисия Колевид
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