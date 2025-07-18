О состоянии врача, пострадавшего от нападения пациента, рассказали в больнице Костаная

Хирурга Костанайской областной больницы Антона Кистанова, пострадавшего от нападения пациента, отправят на лечение в Астану, передает корреспондент Zakon.kz.

Врачи Костанайской областной больницы оказали экстренную помощь. Также проведены телемедицинские консультации. Принято решение, что пострадавший хирург будет направлен на дальнейшее лечение в столичный центр экстренной медицины бортом медавиации.

"Пациент поступил к нам в тяжелом состоянии со следами травмы на голове. Мы провели КТ головного мозга. На компьютерном томографе выявлена такая патология, как острое субдуральное кровоизлияние справа, ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести. Закрытый линейный перелом основания задней черепной ямки слева (перелом затылочной кости). На фоне лечения состояние больного с положительной динамикой. Утром провели телемедицину с коллегами из Астаны, где приняли решение транспортировать больного в столицу для дальнейшего лечения и обследования", – сообщил лечащий врач Антона Кистанова, заведующий отделением нейрохирургии областной больницы Евгений Ковалев.

На своей странице в соцсетях депутат мажилиса Екатерина Смышляева сообщила, что если бы нападение на врача произошло в Китае, то последовало бы наказание до 10 лет лишения свободы, штраф до $7000 за умышленное причинение вреда врачу, даже без тяжких последствий. Также она привела в пример, какие штрафы и аресты последовали бы за подобные действия в Индии, Германии, Великобритании, Сингапуре и других странах мира.

"В Казахстане нападения (их число растет с каждым годом в геометрической прогрессии), как правило, квалифицируются как обычное хулиганство или легкий вред здоровью (штраф до 200 МРП (~$1 400) или арест до 45 суток). Но в данном случае применима статья УК РК 106 – нанесение тяжкого вреда здоровью. Врач в тяжелом состоянии в реанимации. А это уже от шести до десяти лет, при справедливом расследовании, конечно. Наша фракция направила поправки по усилению ответственности за нападение на медицинского работника, осенью ждем заключения. Министерство здравоохранения со своей стороны полностью разделяет нашу позицию", – написала депутат.

В областной больнице сообщили, что пострадавший хирург работает в медицинском учреждении 6 лет. Доктору 34 года. Дома его ждут молодая супруга и новорожденная дочь.

Фото из семейного архива Антона Кистанова

В пресс-службе акимата Костанайской области отметили, что после обсуждения ситуации на местном уровне было принято решение установить в крупных медучреждениях посты охраны.

"В первую очередь – это областная и городская больницы. Охрану обеспечит Служба специализированной охраны при Департаменте полиции. Это государственная структура, входящая в систему МВД. Посты будут дежурить внутри больниц на постоянной основе", – сообщили в акимате.

Ранее Zakon.kz писал, что пациент, напавший на хирурга в Костанае, пришел за уточнением диагноза.

Кроме того, хирург Антон Кистанов был героем нашего материала в 2024 году. Zakon.kz писал о нем, как о молодом и перспективном враче, который вместе с коллегами проводит сложные операции без разрезов и помогает костанайцам.

На своей странице в Instagram министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова прокомментировала нападение на медиков – в Караганде, где нападению подверглась медсестра, и в Костанае.

