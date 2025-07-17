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Общество

Перевозила деньги в китайских сумках: свидетель по делу Перизат Кайрат о суммах пожертвований в паводки

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 17:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжаются слушания по делу Перизат Кайрат. Сегодня, 17 июля 2025 года, один из свидетелей заявил, что деньги предприниматели передавали ей в руки наличными, без какой-либо документации, передает корреспондент Zakon.kz.

Свидетель заявил, что три раза встречался с Перизат Кайрат для передачи денег.

"В точности все суммы не повторю, но приблизительно я знаю, что в среднем одно ИП – около 70 миллионов. Если мне память не изменяет, там порядка 12-13 ИП было. Я записи никакие для себя не вел. Подсчетов не подбивал. Фактически это все происходило на доверительном уровне, поэтому задачи все это документировать не стояло", – заявил он.

По его словам, все деньги забирала сама Перизат Кайрат.

"Для удобства мы упаковывали это все в сумки. Потому что банки выдавали фактически упакованные пачки денег. Далее их удобнее было упаковывать в сумки. Эти сумки уже передавались лично ей, загружались в машину. Клетчатые обычные, китайские сумки. Достаточно большие были (суммы. – Прим. ред.), потому что там за первый транш условно, если не ошибаюсь, два или три ИП получили перевод. И соответственно, если по 70 миллионов считать, это порядка 200 млн (тенге. – Прим. ред.)", – добавил он.

14 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось главное судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат. Ее обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. Прокуроры рассказали, на что именно она тратила деньги.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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