Перевозила деньги в китайских сумках: свидетель по делу Перизат Кайрат о суммах пожертвований в паводки

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжаются слушания по делу Перизат Кайрат. Сегодня, 17 июля 2025 года, один из свидетелей заявил, что деньги предприниматели передавали ей в руки наличными, без какой-либо документации, передает корреспондент Zakon.kz.

Свидетель заявил, что три раза встречался с Перизат Кайрат для передачи денег. "В точности все суммы не повторю, но приблизительно я знаю, что в среднем одно ИП – около 70 миллионов. Если мне память не изменяет, там порядка 12-13 ИП было. Я записи никакие для себя не вел. Подсчетов не подбивал. Фактически это все происходило на доверительном уровне, поэтому задачи все это документировать не стояло", – заявил он. По его словам, все деньги забирала сама Перизат Кайрат. "Для удобства мы упаковывали это все в сумки. Потому что банки выдавали фактически упакованные пачки денег. Далее их удобнее было упаковывать в сумки. Эти сумки уже передавались лично ей, загружались в машину. Клетчатые обычные, китайские сумки. Достаточно большие были (суммы. – Прим. ред.), потому что там за первый транш условно, если не ошибаюсь, два или три ИП получили перевод. И соответственно, если по 70 миллионов считать, это порядка 200 млн (тенге. – Прим. ред.)", – добавил он. 14 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось главное судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат. Ее обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. Прокуроры рассказали, на что именно она тратила деньги.

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