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Общество

Как Перизат Кайрат хотела "замутить" диплом, рассказала свидетель

Перизат Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 18:20 Фото: Instagram/01pk
В суде по делу Перизат Кайрат 17 июля 2025 года одна из свидетелей рассказала, как у подсудимой появился диплом о высшем образовании, передает корреспондент Zakon.kz.

Свидетель Толганай Боранкул разъяснила прокурору, как поняла просьбу Перизат Кайрат "замутить" диплом. 

"Она устраивалась помощником какого-то министра. В моем понимании замутить – это купить или заочно обучиться, чтобы устроиться на работу в госучреждение", – пояснила она.

Ее перебила Перизат Кайрат, заявив, что интересовалась регистрацией диплома, так как, по ее словам, у нее "зарубежное образование" и диплом не нострифицирован. А свидетельница, так как училась также за рубежом, по ее словам, могла знать, как это сделать. 

Ранее еще один свидетель по делу заявил, что Перизат Кайрат деньги, которые жертвовали предприниматели в помощь пострадавшим от паводков, перевозила в клетчатых китайских сумках.

14 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось главное судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат. Ее обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. Прокуроры рассказали, на что именно она тратила деньги. 

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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