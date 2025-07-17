Как Перизат Кайрат хотела "замутить" диплом, рассказала свидетель

В суде по делу Перизат Кайрат 17 июля 2025 года одна из свидетелей рассказала, как у подсудимой появился диплом о высшем образовании, передает корреспондент Zakon.kz.

Свидетель Толганай Боранкул разъяснила прокурору, как поняла просьбу Перизат Кайрат "замутить" диплом.

"Она устраивалась помощником какого-то министра. В моем понимании замутить – это купить или заочно обучиться, чтобы устроиться на работу в госучреждение", – пояснила она.

Ее перебила Перизат Кайрат, заявив, что интересовалась регистрацией диплома, так как, по ее словам, у нее "зарубежное образование" и диплом не нострифицирован. А свидетельница, так как училась также за рубежом, по ее словам, могла знать, как это сделать.

Ранее еще один свидетель по делу заявил, что Перизат Кайрат деньги, которые жертвовали предприниматели в помощь пострадавшим от паводков, перевозила в клетчатых китайских сумках.



14 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось главное судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат. Ее обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. Прокуроры рассказали, на что именно она тратила деньги.