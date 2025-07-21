Транспортный коллапс в Актау: водители городских маршрутов отказались работать

В Актау водители городских и межрайонных маршрутов отказались выходить в рейс и выставили список требований, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, около 100 шоферов общественного транспорта заявили, что пока требования не будут выполнены, они не выйдут на линии.

"Нам обещали, что в мае повысят зарплату и улучшат условия труда. Май прошел, а ничего не изменилось. Зарплату не повысили, условия те же. В коллективной жалобе мы требуем повышения зарплаты, социальный пакет (мы даже на больничный не можем уйти), создание профсоюза. Есть и другие проблемы – столовая, туалеты. Требуем, чтобы платили так, как прописано в договоре. Мы ездим до 10 вечера. В договоре же прописано, с 6:00 до 18:30". Водитель Арман Назаров

Отмечается, что не все пассажиры смогли добраться до места назначения, многие горожане опоздали на работу. Сами шоферы просят их понять и говорят, что на работу выходят в 5:00, в 6:00 уже за рулем. Часто из-за расписания у мужчин даже нет времени на обед. Многим, утверждают шоферы, приходится трудиться по 10 дней подряд без выходных. Руководители своих сотрудников выслушали и пообещали начать переговоры. Водители в итоге вернулись к работе.

"Сейчас этот вопрос рассматривается. Пока точно не могу сказать, на сколько процентов повысят зарплату. Идет расчет и анализ. В мае действительно поступило предложение, если не ошибаюсь, 22 мая. Это было устное обсуждение. Мы собрались и говорили: "Жанибек, вот такая ситуация, как будет? Там автопарк собирается повышать зарплату. А мы когда повысим?" Они высказали свои предложения, и мы в устной форме ответили". Замдиректора ТОО "Каспий Авто Парк" Жанибек Ералиев

Ранее сообщалось, что в Китае открыли клинику для не желающих ходить на работу.