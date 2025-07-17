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Происшествия

Беглого преступника из Жамбылской области задержали в Алматы

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 18:26 Фото: pexels
В Жамбылской области рассмотрели дело в отношении осужденного мужчины, который сбежал из колонии. Он не вернулся после разрешенного выезда и скрывался в Алматы более девяти месяцев, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Жамбылского районного суда, побег был осуществлен летом 2024 года. Отбывающий наказание в исправительном учреждении получил разрешение на поездку в Тараз, где он должен был посетить ЦОН и встретиться с возможным работодателем. Заключенный был под присмотром сотрудников колонии, от которых умудрился сбежать.

Таким образом, в Таразе мужчина решил не возвращаться в колонию, сбежал от надзирателей, а затем уехал в Алматы. Не отбытый им срок составлял девять месяцев и 17 дней.

"3 сентября 2024 года К. был объявлен в международный розыск. Его задержали сотрудники полиции в Алматы в мае 2025 года. Вина доказана показаниями К., свидетелей и исследованными материалами уголовного дела", – отмечается в материалах суда.

На суде беглец признал свою вину и объяснил, что все это время работал строителем, чтобы выплатить долги.

Суд приговорил мужчину к 1,5 года лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в Жамбылском районном суде.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес признание вины, чистосердечное раскаяние, а отягчающих обстоятельств не установлено.

Сегодня также стало известно, что в Алматы задержали двух членов группировки, подозреваемых в похищении и убийстве жителя Усть-Каменогорска в мае 2025 года. Поймать преступников удалось с помощью спецоперации.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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