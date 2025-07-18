Будьте честны: посольство США обратилось к собирающимся в Америку казахстанцам
Фото: senate.parlam.kz
В посольстве США в Казахстане 18 июля 2025 года рассказали, что необходимо учесть при подаче документов на визу, сообщает Zakon.kz.
На собеседование приносите только необходимые документы:
- He берите c собой документы, которых нет в вашем подтверждении о приеме на собеседование.
- Визовые сотрудники получат всю необходимую информацию в процессе собеседования и будут запрашивать дополнительные документы только в особых случаях.
- Документы, не включенные в список подтверждения, рассматриваться не будут.
Заявители несут ответственность за услуги, предоставленные третьими лицами:
- Обращение к сторонним агентствам визовых услуг может снизить ваши шансы на получение визы.
- Вы несете ответственность за любую ложную или вводящую в заблуждение информацию, предоставленную этими агентствами.
- Если вы подаете поддельные документы вместе с заявлением на визу в США, в том числе предоставленные третьей стороной, вы совершаете мошенничество и рискуете получить запрет на получение визы в будущем.
"Мы осведомлены об услугах, предоставляемых визовыми агентствами, и адаптируем нашу работу соответственно", – предупредили в посольстве.
Будьте честны на собеседовании:
"Ложь или предоставление поддельных документов может привести к запрету на получение визы в соответствии с иммиграционным законодательством США".
Лучшим источником достоверной информации о визах является travel.state.gov:
- Информация о визовых требованиях и процессе подачи заявления находится в открытом доступе.
- Если у вас есть вопросы о типах виз, необходимых документах или отказах, посетите сайт travel.state.gov для получения самой актуальной информации.
"Помните – визовое мошенничество может привести не только к отказу в выдаче визы, но и к постоянному запрету на получение американской визы или поездки в США в будущем", – резюмировали в ведомстве.
10 июля 2025 года стало известно, что президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру на пост нового посла США в Казахстане. Более двух лет послом США в Казахстане был Дэниел Розенблюм. 5 декабря 2024 года он сообщил об отставке.
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