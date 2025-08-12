#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Общество

К находящимся в США казахстанцам обратились с предупреждением

статуя свободы в США, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 15:24 Фото: pexels
К казахстанцам, находящимся в США, а также владеющим визой, 12 августа 2025 года обратились с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Дипломатическая миссия США в Казахстане попросила соблюдать условия визы и разрешенный срок пребывания.

"Пребывание в США после истечения срока действия разрешения на въезд по I-94 (документ, подтверждающий законный въезд иностранного гражданина в США и его статус пребывания. – Прим. ред.) может привести к серьезным последствиям, таким как аннулирование визы, возможная депортация и отказ в выдаче виз в будущем. Нарушение срока пребывания может навсегда повлиять на ваши шансы путешествовать, учиться или работать в США", – обратились к казахстанцам.

В июне в посольстве США в Казахстане рассказали, что необходимо учесть при подаче документов на визу.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
