К находящимся в США казахстанцам обратились с предупреждением

К казахстанцам, находящимся в США, а также владеющим визой, 12 августа 2025 года обратились с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Дипломатическая миссия США в Казахстане попросила соблюдать условия визы и разрешенный срок пребывания. "Пребывание в США после истечения срока действия разрешения на въезд по I-94 (документ, подтверждающий законный въезд иностранного гражданина в США и его статус пребывания. – Прим. ред.) может привести к серьезным последствиям, таким как аннулирование визы, возможная депортация и отказ в выдаче виз в будущем. Нарушение срока пребывания может навсегда повлиять на ваши шансы путешествовать, учиться или работать в США", – обратились к казахстанцам. В июне в посольстве США в Казахстане рассказали, что необходимо учесть при подаче документов на визу.

