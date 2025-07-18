Казахстанка продала жилье и через таксиста передала деньги мошенникам

С начала года в Павлодаре зафиксировано 830 интернет-мошенничеств. Среди них – случай, когда злоумышленник убедил женщину продать жилье и для получения налички отправил к ней таксиста, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Павлодарской области отметили, что ежедневно новостные ленты пестрят интернет-мошенничествами, стражи порядка призывают казахстанцев быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов, однако число потерпевших продолжает расти.

В зафиксированных 830 случаях злоумышленники использовали самые разные уловки. О двух хитрых методах дистанционного мошенничества, в результате которых жители лишились крупных денег, рассказали в ведомстве.

"В обоих эпизодах злоумышленники использовали методы социальной инженерии и манипуляции доверием, представляясь сотрудниками государственных структур", – уточнили полицейские.

В первом случае женщине на мобильник поступило сообщение якобы с официального сервиса 1414, после чего последовал звонок от неизвестного абонента, представившегося сотрудником Национального банка.

"Банкир" заявил, что на ее имя пытаются оформить кредит, и чтобы "спасти" свои финансы, женщина, следуя инструкциям мошенника, самостоятельно оформила кредит и перевела всю сумму (более 15 млн тенге) на указанный неизвестный счет", – поделились в ДП Павлодарской области.

В другом инциденте павлодарке позвонил якобы сотрудник поликлиники №2 и заявил о необходимости прохождения флюорографии. Через некоторое время поступил звонок от другого человека, который представился сотрудником Национального банка под данными Мальцев Алексей Владимирович.

"Он сообщил женщине, что на ее имя якобы оформляется мошеннический кредит. Женщина, доверяя каждому слову мужчины, пыталась взять кредиты в банках, но получила отказы. Тогда злоумышленники предложили продать имеющееся у нее жилье, якобы для сохранности средств. Женщина согласилась и через агентство недвижимости продала квартиру, а полученные деньги передала водителю такси, присланному мошенниками", – добавили полицейские.

Полиция снова обращается к соотечественникам и призывает их быть бдительными:

никогда не переводите деньги по указанию незнакомых лиц, кем бы они ни представлялись;

сотрудники банков или государственных органов не требуют переводить средства на "безопасные счета" и не предлагают продать имущество;

официальные сообщения от 1414 – автоматические уведомления. Мошенники могут использовать поддельные номера или сервисы рассылки;

при малейшем подозрении – сразу обращайтесь в полицию или в банк лично.

Ваша осведомленность может спасти не только свой кошелек, но и финансовое благополучие других. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь по телефону 102.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сегодня, 18 июля 2025 года, в очередной раз выступило с предупреждением. Оно касается финансовой безопасности пожилых казахстанцев.