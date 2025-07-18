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Общество

Карина Мамаш призвала женщин не терпеть насилия: Если вас любят, вас не бьют

Карина Мамаш, суд, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 16:14 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Карина Мамаш после суда прокомментировала решение суда по делу ее экс-супруга: Сакена Мамаша приговорили к 6 годам лишения свободы, передает корреспондент Zakon.kz.

Женщина заявила, что он манипулировал и оказывал давление на протяжении всего процесса.

"Это не месть, это справедливость. Я надеюсь, что он осознает... Я сейчас хочу сказать огромное спасибо адвокатам, фонду "Право", каждому казахстанцу, каждой женщине, каждому человеку за поддержку. Я все вижу, все читаю. То, через что я прошла, это сложно описать словами, я мало что выкладывала в социальные сети. Никогда не терпите насилие – если вас любят, вас не бьют, уходите оттуда, где опасность – бегите и кричите и нет безвыходных ситуаций", – отметила она.

Она надеется, что экс-супруг не будет обжаловать приговор.

"Человек оставил своих детей без квартиры, алименты он не платит. Человек хотел "купить" мое молчание тремя квартирами. Я хочу сказать, что я не на улице, я работаю, я обеспечиваю детей сама, но отец ничего им не оставил. Я всегда говорила, что можно было бы выйти достойно из ситуации в глазах наших детей. Но человек переживал только за себя", – добавила Карина Мамаш.

Между тем, родные Сакена Мамаша заявили, что будут обжаловать приговор – на это судом дано 15 дней.

Сегодня, 18 июля 2025 года, в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор бывшему дипломату Сакену Мамашу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 110 ("Истязание") Уголовного кодекса, и ему назначено 6 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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