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Общество

Подробности дела и приговора Сакену Мамашу озвучили в суде Астаны

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 15:53 Фото: Zakon.kz
18 июля 2025 года в Астане к 6 годам лишения свободы приговорили бывшего советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша. Дело рассмотрели в закрытом режиме. В Межрайонном суде по уголовным делам рассказали подробности приговора, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, Мамаша обвиняли в истязании, то есть причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, не повлекших причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, в отношении заведомо находящегося в материальной зависимости от виновного.

"Судом установлено: Мамаш с 2014 года состоял в законном браке с потерпевшей. В период брака потерпевшая родила двоих детей, была домохозяйкой, ей начислялось пособие как супруге дипломата, которое получал сам осужденный Мамаш, все домашние расходы финансировал осужденный. Осужденный запрещал потерпевшей общаться с родственниками и подругами, контролировал ее звонки и переписки, передвижения", – говорится в информации суда.

На почве необоснованной ревности он, будучи лицом, принявшим присягу государственного служащего, в период 2019-2024 годы систематически, сначала в Астане, в последующем в ОАЭ, Абу-Даби, применял физическое насилие в отношении Карины, избивал ее.

Прокурор просил назначить наказание Мамашу наказание в виде 6 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона просила назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал. Сторона защиты просила его оправдать за отсутствием в действиях состава уголовного правонарушения.

"Санкция ст. 110 ч.2 п.1) УК (на момент совершения преступления в период с 2019 г. по май 2024 года) предусматривает ограничение свободы на срок от 4 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок. При назначении наказания судом учтено отсутствие смягчающих обстоятельств. В качестве отягчающего обстоятельства признано совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу. Подсудимый ранее не судим. Учитывая обстоятельства совершенного тяжкого преступления против личности, наличие отягчающего обстоятельства, суд признал Мамаша виновным по предъявленному обвинению и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – разъяснили в суде.

Сакен Мамаш, работавший советником посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), на протяжении 10 лет избивал свою жену Карину. Об этом стало известно 6 мая 2024 года. Тогда женщина обратилась к общественникам за помощью и рассказала свою историю в соцсетях. Она попросила, чтобы ее супруга лишили статуса дипломата и отправили в тюрьму. На это отреагировали в МИД РК, а полиция Астаны начала уголовное дело. 4 апреля 2025 года в полиции сообщили об аресте бывшего дипломата.

Суд начался в июне 2025 года и прошел в закрытом режиме – так захотела потерпевшая, бывшая жена подсудимого Карина Мамаш.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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