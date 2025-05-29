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Общество

Дело экс-дипломата Сакена Мамаша: предварительное слушание сорвала одна из сторон

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 10:16 Фото: Zakon.kz
В межрайонном суде по уголовным делам Астаны 29 мая 2025 года должно было пройти предварительное заседание по делу экс-дипломата Сакена Мамаша. Его обвиняют в бытовом насилии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Экс-дипломату вменяют ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса РК – "Истязание".

"На предварительном судебном заседании само дело не будет рассматриваться. Будут рассматриваться только организационные вопросы. И уже после будет назначена дата судебного заседания", – сообщили в пресс-службе суда.

Но сама Карина Мамаш и ее адвокаты в суде не появились. В итоге процесс отложили на 6 июня в 10:00.

4 апреля 2025 года в полиции сообщили об аресте бывшего дипломата.

О том, что Сакен Мамаш на протяжении 10 лет избивает свою жену Карину, стало известно 6 мая 2024 года. Тогда женщина обратилась к общественникам за помощью и рассказала свою историю в соцсетях. Она попросила, чтобы ее супруга лишили статуса дипломата и отправили в тюрьму. После на это отреагировали в МИД РК, а полиция Астаны начала уголовное дело.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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