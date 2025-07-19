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Общество

Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 20 по 22 июля

Государственный флаг Казахстана, флаг РК, Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, виды Астаны, город Астана, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 17:46 Фото: akorda.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 20 по 22 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 20 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +23+25°.
  • 21 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +26+28°.
  • 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 20 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем сильная жара +36+38°.
  • 21 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем сильная жара +34+36°.
  • 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +33+35°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 20 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +36+38°.
  • 21 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +36+38°.
  • 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем +37+39°.

Ранее синоптики сообщили о том, какая погода будет в Алматы на предстоящей неделе. Жителей мегаполиса ожидают жаркие дни и отсутствие дождей.

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Андрей Дюсупов
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