Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 20 по 22 июля

Фото: akorda.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 20 по 22 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 20 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +23+25°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +23+25°. 21 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +26+28°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +26+28°. 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°. Прогноз погоды по Алматы 20 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем сильная жара +36+38°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем сильная жара +36+38°. 21 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем сильная жара +34+36°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем сильная жара +34+36°. 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +33+35°. Прогноз погоды по Шымкенту 20 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +36+38°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +36+38°. 21 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +36+38°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +36+38°. 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем +37+39°. Ранее синоптики сообщили о том, какая погода будет в Алматы на предстоящей неделе. Жителей мегаполиса ожидают жаркие дни и отсутствие дождей.

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