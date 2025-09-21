Какая погода будет в мегаполисах Казахстана с 21 по 23 сентября

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 21 по 23 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 21 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4+6 °C, днем +19+21 °C. 22 сентября: переменная облачность, дождь. Ветер 9-14, днем порывы 15-18м/с. Температура воздуха ночью +9+11 °C, днем +17+19 °C. 23 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер 9-14, временами порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +15+17°C. Прогноз погоды по Алматы 21 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10 °C, днем +21+23°C. 22 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +11+13 °C, днем +24+26 °C. 23 сентября: облачно, дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер 3-8, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +13+15 °C, днем +18+20 °C. Прогноз погоды по Шымкенту 21 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15 °C, днем +31+33 °C. 22 сентября: переменная облачность, без осадков. Ночью дождь, гроза. Ветер 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19 °C, днем +23+25 °C. 23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13 °C, днем +23+25 °C. Также на 21 сентября в Астане, Шымкенте и 13 регионах РК объявили штормовое предупреждение.

