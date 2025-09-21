#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
541.19
636.44
6.49
События

Какая погода будет в мегаполисах Казахстана с 21 по 23 сентября

листья, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 12:20 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 21 по 23 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

21 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4+6 °C, днем +19+21 °C.

22 сентября: переменная облачность, дождь. Ветер 9-14, днем порывы 15-18м/с. Температура воздуха ночью +9+11 °C, днем +17+19 °C.

23 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер 9-14, временами порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +15+17°C.

Прогноз погоды по Алматы

21 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10 °C, днем +21+23°C.

22 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +11+13 °C, днем +24+26 °C.

23 сентября: облачно, дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер 3-8, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +13+15 °C, днем +18+20 °C.

Прогноз погоды по Шымкенту

21 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15 °C, днем +31+33 °C.

22 сентября: переменная облачность, без осадков. Ночью дождь, гроза. Ветер 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19 °C, днем +23+25 °C.

23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13 °C, днем +23+25 °C.

Также на 21 сентября в Астане, Шымкенте и 13 регионах РК объявили штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
19:38, 20 сентября 2025
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
Снег и +25°С: прогноз погоды в Алматы на неделю
17:48, 19 сентября 2025
Снег и +25°С: прогноз погоды в Алматы на неделю
25-градусное тепло вернется в Алматы, а в Астану и Шымкент нагрянут дожди
14:15, 19 сентября 2025
25-градусное тепло вернется в Алматы, а в Астану и Шымкент нагрянут дожди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: