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Общество

В Шымкенте 50 чиновников рискуют остаться без работы из-за ставок на спорт

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 18:34 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте сразу 50 госслужащих могут лишиться должностей из-за участия в онлайн-ставках, что нарушает действующее антикоррупционное законодательство, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 20 июля Оtyrar.kz, анализ, проведенный по поручению надзорного органа, показал: за последний год более 160 сотрудников местных исполнительных органов делали ставки в букмекерской системе Olimpbet. Причем 50 из них уже после вступления в силу закона, запрещающего чиновникам участие в азартных играх. Общая сумма ставок составила более 443 миллионов тенге.

Как отметил заместитель начальника управления прокуратуры Шымкента Бегжан Кулатаев, участие в азартных играх теперь официально признано дисциплинарным нарушением, влекущим увольнение.

"Согласно новым антикоррупционным нормам, участие в онлайн-ставках – основание для расторжения трудового договора. Такие решения подлежат обязательной регистрации в органах правовой статистики и могут повлечь иные меры дисциплинарного характера", – отметил он.

В целом, с начала года сотрудники госструктур Шымкента потратили на ставки более 757 миллионов тенге. Возникают вопросы: соответствуют ли эти траты официальным доходам? И смогут ли чиновники справиться с игровой зависимостью?

В настоящее время прокуратура направила акт надзора, а судьбу нарушителей решат дисциплинарные комиссии.

Казахстанцам, напомним, доступна функция самоограничения: через eGov Mobile можно установить запрет на участие в азартных играх сроком до 10 лет.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В городе Сатпаеве госслужащего уволили за ставки в азартных играх. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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