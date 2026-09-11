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События

В Казахстане чиновник с 20-летним стажем лишился поста из-за ставок

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Прокуратура Коксуского района области Жетысу выявила факты участия госслужащих в азартных играх. Двое должностных лиц систематически делали ставки через мобильное приложение букмекерской конторы, сообщает Zakon.kz.

Известно, что общая сумма пополнений их игровых счетов превысила 7,7 млн тенге.

По данным прокуратуры, такие действия нарушают требования антикоррупционного законодательства и наносят ущерб репутации государственной службы.

По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования дисциплинарная комиссия приняла решение освободить обоих чиновников от занимаемых должностей. К примеру, один из них руководил районным подразделением и имел более 20 лет стажа государственной службы.

3 июня 2026 года депутат Нурлан Ауесбаев озвучил тревожную статистику по ситуации с лудоманами: в Казахстане их количество увеличилось до 700 тысяч человек.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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