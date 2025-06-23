Бургер с казы весом 53 килограмма собрали на фестивале в Балхаше

В Балхаше приготовили самый большой казы-бургер. Местные повара сумели объединить в любимом многими блюде казахскую кухню и рекордные размеры, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Приготовление гигантского бургера прошло в рамках фестиваля "Balkhash Tour Fest-2025", который ежегодно встречает гостей и туристов на побережье озера Балхаш. Организаторы и спонсоры в этот раз решили сделать мероприятие незабываемым и еще установить неофициальный рекорд.

"Идея родилась, когда мы в ресторане встретились с организатором турфеста. Он хотел придумать что-то необычное. И сказал, что в мире приготовили самый большой бургер, и тогда нам пришла идея, а почему бы и нам не приготовить свой бургер, но по-казахски. Появилось желание заявить о себе как о ресторане, который не просто готовит вкусную еду, но и соединяет казахские традиции с современной гастрономией. Мы хотели создать нечто уникальное, что привлечет внимание и подчеркнет нашу идентичность", – рассказал директор филиала ресторана в Балхаше Дастан Кузембай.

Так как местный ресторан представляет казахскую кухню в современной интерпретации, и бургер решили делать казахский. Его главным ингредиентом стала не котлета, как в традиционном блюде, а казы.

"Казы – один из главных символов казахской кухни, а бургер – всемирно узнаваемое блюдо. Объединяя их, мы создаем мост между национальной культурой и современной подачей. Это не просто бургер – это гастрономический манифест", – поделились создатели гигантского казы-бургера.

В составе бургера было 15 ингредиентов: основное – домашнее казы, которого на блюдо ушло 25 кг, а еще свежие овощи, фирменный соус и огромная булочка. Испечь такую помог балхашский хлебозавод.

Фото: Zakon.kz

Для приготовления огромного казы-бургера понадобилась команда из 6 человек. В итоге блюдо в диаметре достигало 120 см. А взвешивание показало, что весит бургер с казы все 53 килограмма.

"Все этапы от замеса теста до финальной сборки мы продумали заранее и отрепетировали совместно с хлебозаводом. Бургер такого масштаба мы делаем впервые в нашей практике. Это был вызов, который мы приняли и исполнили", – говорит Дастан Кузембай.

Огромный казы-бургер раздали гостям "Balkhash Tour Fest -2025". Люди оценили не только внешний вид, но и вкус гигантского угощения. Все остались довольны. Организаторы приготовления самого большого казы-бургера отмечают, что не подавали никаких заявок. А просто решили собрать бургер с казы в рамках фестиваля и сделать такое гастрономическое шоу традиционным.

Фото: Zakon.kz

К слову, самый большой бургер в мире, зарегистрированный в Книге рекордов Гиннесса, был приготовлен 6 мая 2010 года в Торонто. Его вес составил 268 килограммов. Еще один рекорд на самый большой бургер был установлен 9 июля 2017 года в Германии – и весил он 1164 килограмма.

Что касается Казахстана, то в нашей стране еще официально таких рекордов не ставили. Но однозначно этот казы-бургер стал первым и единственным. Уже в следующем году местные повара намерены увеличить размер бургера, но какую начинку используют для приготовления угощения, пока держится в секрете.