Минпросвещения о ситуации с переездом детдома: Детям окажут психологическую поддержку

В Министерстве просвещения Казахстана сегодня, 21 июля 2025 года, распространили официальный комментарий по ситуации с детским домом "Баганашыл", сообщает Zakon.kz.

Как отметила официальный представитель ведомства Мереке Амангелдыкызы, по данному вопросу министр просвещения Гани Бейсембаев находится на месте.

"Совместно с акимом города Дарханом Сатыбалды проводится работа, направленная на дальнейшее обеспечение безопасных условий проживания и организации образовательного процесса для воспитанников. В связи со сложившейся ситуацией детям будет предоставлена необходимая психологическая поддержка. Все права детей-сирот, гарантированные законодательством, будут строго соблюдены", – написала она в Facebook.

Ранее на ситуацию с переездом воспитанников детского дома из Алматы в Конаев отреагировал Касым-Жомарт Токаев. Президент дал поручение акиму Дархану Сатыбалды отремонтировать детдом для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице, а также взять этот объект на баланс города. По поручению главы государства переезд детей отменен. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое будет проведено Администрацией президента. Также стало известно, что сформирована специальная группа.